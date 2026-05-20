Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi: 'Çok ciddi görüşmeler var'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, HT Spor'a açıklamalarda bulunuyor.

Doğan, Türkiye Kupası finaline gelen taraftarlara forma hediye edileceğini duyurdu.

Ertuğrul Doğan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Kupası finaline gelecek tüm taraftarlarımız için ufak bir hediye hazırladık. Yeni sezon formalarını vereceğiz. Tüm gelen taraftarlarımıza kapıda tek tek hediye edeceğiz. Taraftarımız için ufak bir hediye bayram öncesi. Taraftarımız hangisini istiyorsa, maç öncesi onu hediye edeceğiz."

'TARAFTARIMIZA KARŞI MAHCUBUM'

"Öncelikle Fatih Tekke ve ekibine teşekkür ederim. Sayın Fatih Tekke ve ekibi yapılanmanın ilk yılında rakiplerine göre daha az imkanlarla, belli bütçelerle bence başarılı oldu. 3-4 yıllık bir yapılanmadan bahsediyoruz. Trabzonspor ve Fatih Tekke için başarı tabii ki şampiyonluktur ama tüm bu şartlara rağmen çok başarılılardır. Kupa almadan, futbolda başarılı sayılma şansın yok! Ben de taraftar olduğum dönemde böyle bakıyordum. Dolayısıyla taraftar eleştirilerde haklı! Taraftarımıza karşı mahcubum ve cuma günü bu mahcubiyetimizi gidereceğimizi düşünüyorum. Fatih Tekke ve ekibine güveniyorum."

'BU KADAR GENÇ OYUNCU İLE KİMSE KOLAY KOLAY YOLA ÇIKMAZ'

"Fatih Tekke, Trabzonspor efsanesi! Daha önce göreve gelmeden de Türkiye'ye gelmiş en önemli golcü ve futbolcu olduğunu söyledim. Çok başarılıydı. İstanbulspor, Alanyaspor gibi takımlarda çalıştı. Sayın Fatih Tekke için de şampiyonluğa oynayan bir takımda, ilk yılı. Benim başkanlığımdaki ilk yılımdaki hareketlerimle, üçüncü yılımdaki hareketlerim aynı olmayacağı gibi bir durum var. Ben böyle düşünmüyorum ama hocamız da seneye 'Şunu yapsaydık, daha iyi olurdu' diyebilir. Çok çalışıyorlar, bu kadar mesai veren görmedim. Üzülüyor, o da sıkılıyor. Buranın evladı. Desteğin daha fazlasını hak ediyordu. Bizim gerçeklerimizle uyumlu çalıştı! Bu kadar genç oyuncu ile kimse kolay kolay yola çıkmaz!"

'HARCADIĞIMIZ PARAYI BİR OYUNCUDAN GERİ ALACAĞIZ'

"Scout olarak Avrupa'da bile %50 başarılı sayılıyor. Biz bu oranın daha üzerindeyiz. Yaptığımız transferlerle çok eleştirildik ama şimdi 7-8 oyuncumuza önemli teklifler var. Trabzonspor tarihinin en çok para harcandığı sene! Bilinmeyen oyunculara 5-6 milyon Euro verdik ama şimdi harcadığımız parayı bir oyuncudan geri alacağız! Bunu da açık söyleyeyim! Transfer görüşmeleri yapılıyor, aşama kaydedilen yerler var. Belki de hepsini aynı anda açıklayacağız! Çok ciddi görüşmeler var."

TÜRKİYE KUPASI FİNALİNİN ANTALYA'DA OLMASI HAKKINDA

"Trabzonspor, Mars'ta bile oynar! Biz orada başka bir şey söyledik... Bize her yer Trabzon ama 4-5 katı kilometre daha fazla yapacağız! Bu hak değil! Konyaspor, Trabzonspor ile Giresun'da oynamak istemezdi sanırım! Daha önce açıklanmış, Konyaspor da bunu kendinden hak görüyor olabilir. Almanya'da, Fransa'da, İstanbul'da; her yerde stat doldururum ama taraftarımıza bir haksızlık var!"

'BU YÜZDEN ‘YAPILANMANIN İLK YILI’ DİYORUZ'

“Birçok faktör var. Ekonomik olarak senin 10 katın gelire sahipler. Sahadaki gelirlerin senin eksi 5 milyonlardayken, adamlar 120-130 milyon Euro'larda. Bizim şu an almaya çalıştığımız arazileri, onlar 15-20 yıl önce almışlar. İmarlarını da yapmışlar. Yanlış anlaşılmasın, iyi de yapmışlar. Bunları da halletmişler. Biz ise bir yandan arazileri alıyoruz, bir yandan imarlarla uğraşıyoruz, bir yandan da mahkemelerle uğraşıyoruz. Herkes daha iyisini istiyor, hiçbir itirazımız yok. Ama bunların bir geçiş dönemi var. Zaten bu yüzden ‘yapılanmanın ilk yılı’ diyoruz.”

'BENDEN SONRA GELEN RAHAT EDECEK'

"Taraftar transfer istiyor, şov istiyor. Dünyanın her yerinde bu böyle. 'Bugüne kadar bunlar konuşulmuyordu, sen neden konuşuyorsun?' diyorlar. Camia her şeyi bilsin! Bir kişi üstünden ilerlenemez. Elimden geleni yapıyorum, keşke daha fazla gücüm olsa da yapsam! Dayak yenecek, bu dayağı yemek de o şehirde büyüyen birine yakışır dedik... Gülmenizde problem yok, ben de kendi halime gülüyorum arada.

Sinirlendiğimi söylüyorlar! Ben de Paris doğumlu değilim, Trabzon doğumluyum! Taraftarımız bize kızacak ama ben onlara kızamam! Öyle bir lüksüm yok! Bu bir bayrak yarışı... Ben bu gelirleri sağlarsam, benden sonra gelen rahat edecek! Bundan mutlu olacağım!

Benden sonra seçilenin elini ben kaldıracağım! Ne zaman ararsa da yanında olacağım! İsterse tabi..."

MUÇI TRANSFERİNİ DUYURDU

"Ernest Muçi transferiyle alakalı Beşiktaş'la anlaştık. Opsiyon hakkını kullandık. Karakter olarak çok güzel bir insan. Trabzon şehrinde de mutlu. Her oyuncu Trabzon şehrinde mutlu olamıyor. Çok önemli maçlarda, çok önemli katkılar yaptı. Böyle bir oyuncuyu Avrupa'dan Trabzon'a getirmek çok zor bir iş! İlk tercihleri Trabzon olmuyor, bu da gerçek. Avrupa'da bu rakamlara böyle bir oyuncu alamazsın! Bu transferden iki takım da kazandı. Serdal Adalı da taksit konusunda yardımcı oldu, teşekkür ederim."

'ŞAMPİYON OLABİLİRDİK, EKSİKLER VAR'

"Şampiyon olabilirdik, eksikler var, yapılanmanın ilk yılı. Çok başarılı bir iş yaptı ekip. Sakatlıklar oldu, kadromuz diğer takımlara göre geniş değil... Sebebi de belli, maddiyat! Oyuncu almakta sorun yok, daha fazla verir alırsın. Daha önce aldık, mutsuz olanlar da oldu.

ONANA

"Andre Onana, genç oyuncuları yetiştiriyor çok önemli karakter. Tutmaya çalışıyoruz. Savic var."

NWAKAEME

""Nwakaeme var. Çok büyük futbolcu, onu seyretmek büyük şans. Nwakame'ye teklifimiz olacak. Ön konuşmayı yaptık. Afrika ayağındaki oyuncu takibinde bizimle olmasını istiyoruz. Transferlerle alakalı destek isteyeceğiz. Futbol bilgisi çok iyi. O bizim bir arkadaşımız. Takım içinde kalmasını istedik. Teknik kadroda değil, scout tarafında yanımızda olsun istiyoruz. Nijerya'da falan çok ciddi bağlantıları var."

GALATASARAY İLE YAŞANAN GERİLİM

"Türkiye'nin en misafirperver insanı bizim insanımız. Trabzon'a dokunmayan kimse ile işleri olmaz! Dokunan; bu tepkileri görür. Daha önceki maçlarda da bununla alakalı şeyler oldu. Hepsi bir şey yaptığı için karşılık aldı! Durup dururken başka kulüple alakalı konuşmadık! Bir şey yaptılar... Zamanı gelince cevap vereceğimi söyledim ve verdim! Kulübümün çıkarları nedeniyle bunu yaptım."

"Ben isyan etmiyorum. Sadece doğruları anlatıyorum. Bizim imkanlarımızla rakiplerimizin imkanları aynı değil. Bizim bütçemiz 34 milyon euro seviyesinde. Rakiplerimiz 230 milyon Euro seviyesinde. Şampiyon olduğumuz senede bir sıra altımızdaki takımla aramızda 6-7 milyon euro fark vardı. Şimdi bu fark 150 milyon Euro'ya çıktı. Onlar yıllarca yaptığı projelerin meyvelerini almaya başladı. İyi de yaptılar. Bizde bu gelir yok. Şunu söylüyorum. Trabzonspor'un gayrimenkulden 1 lira geliri yok. Biz bir yandan arazileri alıyoruz, bir yandan imarlarla, bir yandan mahkemelerle uğraşıyoruz. Bu bir süreç. Ayrıca bir yandan genç oyuncuları geliştireceğiz, bir yandan yarışacağız, bir yandan satıp yerine yeni oyuncular alarak, kasaya para koyacağız. Hepsini bir arada yapmak çok zor. Bunu Avrupa'da yapan takım da yok. Yatırım modeli olan kulüplerin arkasında devasa fonlar var. Proje takımlarının zaten şampiyonluk iddiası yok. Biz çok zor bir iş yapıyoruz o yüzden."