Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır için transfer açıklaması

Yayınlanma: 06.07.2023 - 14:58

Güncelleme: 06.07.2023 - 14:58

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Doğan, transferi gündeme gelen Uğurcan Çakır ile ilgili de konuştu.

"TÜRKİYE'DE BİR KULÜBE SATMAM DEDİM"

Ertuğrul Doğan, milli futbolcuya söz verdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Uğurcan, takımın kaptanı. Bizim çok önemli bir değerimiz. Ben Uğurcan'ı Türkiye'de bir kulübe satmam dedim, satmam da. Ama Uğurcan bir gün gelir der ki, "Başkanım Avrupa'dan çok ciddi teklif var. Ben kulübümü Avrupa'da temsil etmek istiyorum." Uğurcan'a bir sözüm var, böyle bir teklif gelirse çok ciddi bir kulüp tarafından yardımcı olacağımızı söyledik. Bu sözümüz geçerli."

27 yaşındaki kalecinin adı Galatasaray, Roma ve Nottingham Forest ile anılmıştı. Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.