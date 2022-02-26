Ertuğrul Sağlam, Tractor FC ile anlaştı

Son olarak Samsunspor'u çalıştıran teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu. Sağlam, İran ekiplerinden Tractor FC'nin hocalığını yapacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Şubat 2022 Cumartesi, 13:11
Ertuğrul Sağlam, Tractor FC ile anlaştı
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Son olarak PTT 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'u çalıştıran Ertuğrul Sağlam, bir dönem çalıştırdığı Iran ekibi Tractor FC ile tekrardan 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Tecrübeli teknik adamın önümüzdeki günlerde Iran'a giderek sözleşme imzalaması bekleniliyor.

KÜME DÜŞÜYOR

Ligde kötü gidişatı devam eden İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin başkenti Tebriz merkezli spor kulübü Tractor FC ligde 13. sırada yer alıyor.

Mustafa Denizli yönetimindeki Traktör, 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 18 puan toplamıştı. Denizli daha sonra İran kulübünden ayrılarak İzmir ekibi Altay'ın teknik direktörü olmuştu.


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