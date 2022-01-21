Erzincan’da U12, U14 ve U16 eleme yarışmaları başladı

21 Ocak 2022 Cuma, 00:00

Türkiye Kayak Federasyonu'nca düzenlenen yarışmalara katılan 26 ilden 403 sporcu, ilk gün slalomda elemeleri geçmeye çalıştı. Kız ve erkeklerde U12, U14, U16 kategorilerinde yapılan yarışmalarda sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Sporculardan Eslem Hüda Özkan, “Yaklaşık 1,5 senedir hazırlandığımız yarışlar yapıldı. Çok güzel bir yarıştı. Ben çok eğlendim. Eğer derece aldıysam çok mutlu olurum. Almadıysam da canım sağ olsun derim" dedi.

Uzun süredir hazırlandığı yarışmada eğlendiğini belirten İlayda Reyyan Koşan, iyi derece beklediğini söyledi.

Türkiye Kayak Federasyonu Erzincan İl Temsilcisi Bülent Demirel, “Ergan Dağı bu sene yarış hanesine iki tanesini daha ekledi. Bir tanesini geçen hafta yaptık. U18 ve büyükler Alp Disiplini slalom ve GS yarışı. Bir diğeri Türkiye’nin en büyük organizasyonlarından U12, U14, U16 yaş gruplarının Türkiye elemesi. Yaklaşık 400 sporcumuz şu an Erzincan’da. Teknik heyet, antrenörler ve idari grup olmak üzere 550 kişiyi Erzincan’da misafir ediyoruz. Gelen misafirlerimiz Ergan Dağı'ndan çok memnun. Yarın GS dediğimiz uzun slalom yarışları yapılacak. 21 Ocak günü öğlenden sonra dereceye giren sporcularımıza ödül töreni ile madalyalarını vereceğiz. Burada dereceye giren sporcularımız da Türkiye liglerinde yarışmayı hak edecek" dedi.