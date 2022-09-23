Eski Beşiktaşlı Güven Yalçın'a İspanya'dan sürpriz talip!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan ayrılarak İtalyan kulüp Genoa'ya transfer olan Güven Yalçın'a Villarreal talip oldu.
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Genoa ile sözleşme imzalayan Güven Yalçın için sürpriz bir gelişme yaşandı.
İtalyan basınında yer alan haberde, Unai Emery'nin çalıştırdığı Villarreal'in hücum hattı için gözünü 23 yaşındaki futbolcuya çevirdiği aktarıldı.
VILLARREAL GÖZLEMCİ GÖNDERECEK
İspanyol ekibinin, Güven'i yakından takip etmek adına gözlemci göndereceği ifade edildi.
Güven Yalçın, 1'i ilk 11'de olmak üzere 7 kez Genoa ile sahaya çıkarken, bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.
BEŞİKTAŞ'TA 20 GOL ATTI
2018-2022 yılları arasını Beşiktaş'ta geçiren ve 2020-2021 sezonunda Lecce'ye kiralanan 23 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı forma altında 101 maçta 20 kez fileleri havalandırdı.
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