Hastaneye kaldırılmıştı: Beşiktaş, Zaynutdinov'un son durumunu açıkladı

Beşiktaş, Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov’un son durumunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2023 - 23:14
Hastaneye kaldırılmıştı: Beşiktaş, Zaynutdinov'un son durumunu açıkladı
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Beşiktaş'ın Başakşehir'i 1-0 yendiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov’un yapılan muayenesinde burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık saptandı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 37. dakikasında yüzüne ve burnuna aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Bakhtiyor Zaynutdinov’un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık saptanmıştır. Zaynutdinov’a burun redüksiyonu ve atel uygulaması yapılmıştır."

 


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