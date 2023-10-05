Fenerbahçe'de hedef 15'te 15!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Spartak Trnava ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında perşembe günü (bugün) deplasmanda Slovakya’nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak.
FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK
Saat 22.00’de başlayacak maçı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. Mücadeleyi Exxen dijital platformu yayımlayacak.
Sezona oynadığı 14 maçta 14 galibiyet alarak başlayan sarı-lacivertlilerde sakat Cengiz Ünder ile tedbir amaçlı dinlendirilecek İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek.
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