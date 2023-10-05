Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 05.10.2023 - 07:46

Güncelleme: 05.10.2023 - 07:46

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak.

Trnava kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak. Karşılaşmada Florian Badstübner ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Gruplarda oynanan ilk karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenmişti.

Spartak Trnava ise deplasmanda Ludogorets'e 4-0 mağlup olmuştu.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Spartak Trnava'da Avusturyalı golcü Djuricin kadroda yer almayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe

Livakovic, Oosterwolde, Djiku, Becao, Ferdi, Crespo, Mert Hakan, Fred, King, Kent, Batshuayi

Spartak Trnava

Takac, Mikovic, Stetina, Kosa, Kostrna, Sulek, Bernat, Zeljkovic, Daniel, Ofori, Duris

262.AVRUPA MAÇI

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci haftasında Slovakya'nın Spartak Trnava takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 262. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 261 müsabakada 102 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 350 kez havalandırırken, kalesinde ise 370 gol gördü.

AVRUPA DEPLASMANLARINDA GOL YEMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon konuk olduğu Avrupa maçlarında kalesinde gol görmedi.

Sarı-lacivertliler, elemelerde Zimbru'yu 4-0 ve Maribor'u 3-0 ile geçerken, play-off'ta Twente'yi 1-0 yendi.

Deplasman müsabakalarında gol yemeyen Fenerbahçe, rakip fileleri ise 8 kez havalandırdı.

GOL ORTALAMASI 3,4

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da çıktığı müsabakalarda gol yollarında sıkıntı yaşamadı.

Toplamda 7 müsabaka oynayan sarı-lacivertliler, rakip fileleri 24 kez havalandırdı ve maç başına 3,4 gol ortalaması tutturdu.

SON 19 AVRUPA MAÇINDA TEK MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, son dönemde Avrupa maçlarında çok etkili bir performansa imza attı.

Sarı-lacivertli ekip, geçen sezondan bu yana oynadığı Avrupa maçlarında sadece 1 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu süreçte 19 maça çıkan Fenerbahçe, 15 galibiyet ile 3 beraberlik elde etti.

KONFERANS LİGİ'NDE 10.SINAV

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 10. maçını yapacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 28 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 9 gole engel olamadı.