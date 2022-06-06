Eski Fenerbahçeli Bruno Alves futbolu bıraktı
Fenerbahçe'de de bir dönem forma giyen Portekizli savunma oyuncusu Bruno Alves, futbolu bıraktığını duyurdu.
Geçmişte Fenerbahçe'de de forma giyen eski Portekizli defans oyuncusu Bruno Alves, 40 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.
Instagram hesabından resmi açıklamayı yapan Alves, "Bugün futbolculuk kariyerimi her şeye şükrederek bitirdiğimi bildirir, tüm kulüp yöneticilerine, takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve spor hayatıma dahil olan insanlara her zaman desteklerini esirgemeyen aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Biten yolculuk ama başka fırsatlar doğacak yakında görüşürüz. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.
2013-2016 yılları arasında Fenerbahçe formasını terleten Alves, çıktığı 101 maçta 4 gol 3 asistle oynadı.
Portekiz adına 96 kez forma giyen Alves 11 golle etkileyici bir performans sergiledi.
Alves, kulüp düzeyinde en büyük başarısını FC Porto ile yaşadı ve burada 4 Primeira Liga şampiyonluğu kazandı.
Son olarak Apollon Smyrnis'te forma giyen Alves, Yunan ekibinde de 20 kez sahaya çıktı.
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