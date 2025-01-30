Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın yeni adresi belli oldu!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi EB Leipzig forması giyen Kuzey Makedonyalı oyuncu Eljif Elmas'ın, İtalyan kulüp Torino'ya kiralandığı açıklandı.

Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın yeni adresi belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2025 - 17:43

Bundesliga ekiplerinden Leipzig, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kuzey Makedonyalı orta saha futbolcusu Eljif Elmas'ın bonservisini İtalyan ekibi Torino'ya kiraladı.

Torino'dan yapılan açıklamada 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, İtalyan ekibinde 11 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.

FENERBAHÇE'DE FORMA GİYMİŞTİ

İtalyan ekibinin sezon sonuna kadar bonservisini kiraladığı 25 yaşındaki Elmas, 2017-19 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giydi.

Eljif Elmas, bu sezon Leipzig formasıyla 6 maçta oynadı, 1 asist yaptı.


Etiketler: #Eljif Elmas #torino #transfer #RB Leipzig

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