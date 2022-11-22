Eski Fenerbahçeli futbolcu Simon Kjaer'den FIFA'ya 'One Love' tepkisi
Danimarka Milli Takımı Kaptanı Simon Kjaer, FIFA'nın 'One Love' kaptanlık pazubendini sarı kartla cezalandırmak istemesine tepki gösterdi.
Danimarka'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Tunus ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından takım kaptanı Simon Kjaer açıklamalarda bulundu.
Simon Kjaer, LGBTIQA+'ya destek vermek amacıyla takılan 'OneLove' pazubendini FIFA'nın sarı kart tehdidi sonrası takmamasının eleştirilmesi üzerine, "Bence bu kesinlikle saçma. Sarı kart görme riskini göze aldığınız bir noktaya nasıl geldiğinizi anlamıyorum. Sportif açıdan ödün veremezsiniz. Birileri 'Bu riski al' diyor. Katılmıyorum. Maçın ilk 5 dakikasında bir ikili mücadelede sarı kart görüp takımımı 10 kişi bırakırsam ne olacak? O zaman ne diyecekler! Bu riski ben göze alamam" dedi.
Danimarka'nın kaptanı, "Bana üst üste bu soruları soruyorsunuz. Sormanız gereken kurum FIFA. Bizi bir pazubent nedeniyle zor duruma düşürüyorlar. Sorun burada. Hepimiz aslında aynı fikirdeyiz" cevabını verdi.
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