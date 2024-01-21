Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e bir talip daha!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Stuttgart'ın Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek'e transfer teklifinde bulunduğu kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 09:51
Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e bir talip daha!
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Fenerbahçeli İsmail Yüksek’e Lyon’dan sonra Stuttgart da talip oldu.

Alman kulübü, sarı-lacivertlilere 1 milyon Euro kiralama bedeli, sezon sonu ise 11 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu teklif etti.

FENERBAHÇE'DEN STUTTGART'A YANIT

Fenerbahçe ise Stuttgart’ın bu teklifini reddetti. Sarı-lacivertliler 24 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istemiyor, sadece peşin ücretle gelen teklifleri değerlendirecek.

Sarı-lacivertlilerin Lyon ile görüşmelere devam ettiği aktarıldı.


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