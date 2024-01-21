Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e bir talip daha!

Yayınlanma: 21.01.2024 - 09:51

Güncelleme: 21.01.2024 - 09:51

Fenerbahçeli İsmail Yüksek’e Lyon’dan sonra Stuttgart da talip oldu.

Alman kulübü, sarı-lacivertlilere 1 milyon Euro kiralama bedeli, sezon sonu ise 11 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu teklif etti.

FENERBAHÇE'DEN STUTTGART'A YANIT

Fenerbahçe ise Stuttgart’ın bu teklifini reddetti. Sarı-lacivertliler 24 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istemiyor, sadece peşin ücretle gelen teklifleri değerlendirecek.

Sarı-lacivertlilerin Lyon ile görüşmelere devam ettiği aktarıldı.