Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e bir talip daha!
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Stuttgart'ın Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek'e transfer teklifinde bulunduğu kaydedildi.
Fenerbahçeli İsmail Yüksek’e Lyon’dan sonra Stuttgart da talip oldu.
Alman kulübü, sarı-lacivertlilere 1 milyon Euro kiralama bedeli, sezon sonu ise 11 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu teklif etti.
FENERBAHÇE'DEN STUTTGART'A YANIT
Fenerbahçe ise Stuttgart’ın bu teklifini reddetti. Sarı-lacivertliler 24 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istemiyor, sadece peşin ücretle gelen teklifleri değerlendirecek.
Sarı-lacivertlilerin Lyon ile görüşmelere devam ettiği aktarıldı.
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