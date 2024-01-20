Fenerbahçe kendi sahasında gol oldu yağdı!

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Hakkarigücü Spor'u 6-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 15:17
Fenerbahçe kendi sahasında gol oldu yağdı!
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 17. hafta maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Hakkarigücü Spor'u konuk etti.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçı ev sahibi ekip 6-0 kazandı.

Sarı-Lacivertliler'in gollerini 27 ve 37. dakikalarda Zenatha Coleman, 53, 60 ve 64. dakikalarda Yağmur Uraz, 56. dakikada da Zeynep Kerimoğlu kaydetti.

Bu sonuçla galibiyet sayısını 14'e yükselten Fenerbahçe Petrol Ofisi, puanını 43'e yükseltti ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. 16 maçta 18 puan elde eden Hakkarigücü Spor ise 10. sırada konumlandı.

Fenerbahçe, rakibi ile ligin ilk devresinde Hakkari'de oynadığı maçı 5-0 kazanmıştı.


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