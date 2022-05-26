Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone tutuklandı

26 Mayıs 2022 Perşembe, 16:45

Uzun yıllar Formula 1'de başkanlık görevi yürüten iş insanı Bernie Ecclestone'un tutuklandığı öğrenildi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Brezilya'dan İsviçre'ye giden özel bir uçağa binen ve izinsiz bir şekilde silah taşıdığı tespit edilen Bernie Ecclestone'un Brezilya'daki bir havaalanında gözaltına alındığı ve sonrasında tutuklandığı ifade edildi.

KEFALETLE SERBEST KALDI

İngiliz iş insanı, güvenlik güçlerine verdiği ifadesinde bir silaha sahip olduğunu belirtti. Ancak Ecclestone, silahın seyahat esnasında kendisine ait bir bagajda bulunduğunun farkında olmadığını söyledi.

İfadesinin alınmasının ardından 91 yaşındaki Ecclestone'un kefaletle serbest bırakıldığı ve İsviçre'ye girmesine izin verildiği belirtildi.

Formula 1'de uzun yıllar yöneticilik yapan Bernie Ecclestone, Liberty Media'nın organizasyonu devralmasının ardından 2017'de tüm görevlerinden ayrılmıştı.