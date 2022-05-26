Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone tutuklandı
Eski Formula 1 yöneticilerinden İngiliz iş insanı Bernie Ecclestone'un izinsiz silah taşıdığı gerekçesiyle Brezilya'da tutuklandığı, sonrasında ise kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.
Uzun yıllar Formula 1'de başkanlık görevi yürüten iş insanı Bernie Ecclestone'un tutuklandığı öğrenildi.
Reuters'ta yer alan habere göre, Brezilya'dan İsviçre'ye giden özel bir uçağa binen ve izinsiz bir şekilde silah taşıdığı tespit edilen Bernie Ecclestone'un Brezilya'daki bir havaalanında gözaltına alındığı ve sonrasında tutuklandığı ifade edildi.
KEFALETLE SERBEST KALDI
İngiliz iş insanı, güvenlik güçlerine verdiği ifadesinde bir silaha sahip olduğunu belirtti. Ancak Ecclestone, silahın seyahat esnasında kendisine ait bir bagajda bulunduğunun farkında olmadığını söyledi.
İfadesinin alınmasının ardından 91 yaşındaki Ecclestone'un kefaletle serbest bırakıldığı ve İsviçre'ye girmesine izin verildiği belirtildi.
Formula 1'de uzun yıllar yöneticilik yapan Bernie Ecclestone, Liberty Media'nın organizasyonu devralmasının ardından 2017'de tüm görevlerinden ayrılmıştı.
Video Haberler
- 'Destek mestek vermiyorum'
- Kavgada ısırılarak koparılan kulağını martı kaptı
- Ümraniye'de cip apartman boşluğuna düştü
- Hatalı teşhis iddiası! Küçük çocuğun testisi alındı
- Polis merkezinin bahçesi galeriye döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Romalılar şampiyonluğu doyasıya kutladı
- 2 bin 800 yıllık mühür
- Motosikletlinin feci ölümü
- Jeofizik mühendisi ölü bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı
- Erdoğan'a kötü haber: Seçmen 'asla' dedi
- 'Erdoğan kendi kabuğuna çekiliyor'
- Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL tazminat cezası
- 'Elimizdeki belgelerden bir ansiklopedi çıkar'
- 'Türkiye’de şu an laiklikle ilgili sorun yok'
- Türkiye tahmini değişti: 17 puanlık artış!
- 'TURKEN hakkında konuşmamız lazım'
- TURKEN hakkında konuşmamız lazım