Eski futbolcu Robinho'nun dikkat çeken hapis yaşamı: 'Başını öne eğiyor ve...'
Bir dönem Türkiye'de de forma giyen 41 yaşındaki eski futbolcu Robinho, toplu tecavüz iddiasıyla tutuklanmıştı. Brezilyalı eski futbolcunun hapishanedeki yaşamı gündem oldu.
Brezilyalı eski futbolcu Robinho, 2013 yılında İtalya'da toplu tecavüz iddiasıyla yargılandığı davada dokuz yıl hapis cezası almıştı.
Robinho, yaklaşık bir yıldır cezaevinde tutuluyor. Brezilya'da Tremembe cezaevinde tutulan Robinho'nun hapisteki hayatı gündem oldu.
DİĞER MAHKUMLARA ÖRNEK OLDU
Brezilya medyasında yer alan habere göre, Robinho'nun hapishanedeki davranışlarıyla diğer mahkumlara örnek olduğu belirtildi.
Robinho'nun hapishane bahçesinde futbol oynadığı, spor yaptığı ve 600 saatlik elektronik kursu sayesinde televizyon ve radyo tamir ettiği, okuma kursuna kayıtlı olduğu ve hapishanede bulunan bahçeyle ilgilendiği kaydedildi.
"BAŞINI ÖNE EĞİYOR VE..."
Robinho'nun hapiste 8 metrekarelik bir hücrede başka bir mahkumla kaldığı ve Brezilyalı eski futbolcuyu sadece birinci derece akrabalarının ziyaret edebildiği ifade edildi. 17 yaşındaki Robinho Jr'un ayda bir kez babasını ziyaret ettiği belirtildi.
Brezilya basınındaki haberde, Robinho'nun avukatı Mario Rossi'nin, "Başını öne eğiyor ve sakin hareket ediyor. Örnek bir mahkum ve diğer mahkumlarla ilgili hiçbir sorunu yok" sözlerine de yer verildi.
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