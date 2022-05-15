Eski futbolcu Sercan Yıldırım'dan Bursaspor'un küme düşmesine sert tepki

Bursaspor’un 2009-2010 sezonu Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan eski futbolcu Sercan Yıldırım, sert açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2022 Pazar, 14:52
Eski futbolcu Sercan Yıldırım'dan Bursaspor'un küme düşmesine sert tepki
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Spor Toto 1. Lig'den, TFF 2. Lig'e düşen Bursaspor'da eski oyuncuların da sitemi devam ediyor.

Yeşil-beyazlı takımın 2009-2010 sezonu Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Sercan Yıldırım, Bandırmaspor maçı sonrası küme düşen Bursaspor'la ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sercan Yıldırım, “Bursaspor'u bu hale getirenler utanın! Yazıklar olsun. Yanlış transferler ve havaya giden paralar” ifadelerini kullandı.


Bursaspor TFF 1. Lig tff 2.lig

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