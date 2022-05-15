Eski futbolcu Sercan Yıldırım'dan Bursaspor'un küme düşmesine sert tepki
Bursaspor’un 2009-2010 sezonu Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan eski futbolcu Sercan Yıldırım, sert açıklamalarda bulundu.
Spor Toto 1. Lig'den, TFF 2. Lig'e düşen Bursaspor'da eski oyuncuların da sitemi devam ediyor.
Yeşil-beyazlı takımın 2009-2010 sezonu Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Sercan Yıldırım, Bandırmaspor maçı sonrası küme düşen Bursaspor'la ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Sercan Yıldırım, “Bursaspor'u bu hale getirenler utanın! Yazıklar olsun. Yanlış transferler ve havaya giden paralar” ifadelerini kullandı.
Bursaspor’u bu hale getirenler UTANIN!! Yazıklar Olsun— Sercan Yıldırım (@S9Sercan) May 14, 2022
(Sözüm şu anda mevcut kadroya,yönetime,hocaya değildir)
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