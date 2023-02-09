Eski futbolcu Volkan Kahraman kimdir? Volkan Kahraman neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 16:52

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 16:52

Trabzonspor'un eski futbolcusu Volkan Kahraman, Viyana'da öldürüldü.

VOLKAN KAHRAMAN KİMDİR?



Volkan Kahraman 10 Ekim 1979 tarihinde Viyana'da doğdu.Futbola 187 yılında Avusturya Wien altyapısında başladı. İlk profesyonel maçına Kasım 1997'de Feyenoord forması ile çıktı. 1998-2000 yılları arasında Excelsior'da kiralık olarak oynadı. 2000 yılında Trabzonsor'da forma giydi. Avusturya milli takımında üç kez forma giydi. Son 2009 yılında UFC Purbach forması giydi.



VOLKAN KAHRAMAN NASIL ÖLDÜ?

Kronenzeitung gazetesi, Volkan'ın kafeteryada saldırganla hararetli bir şekilde tartıştığına dikkat çekti. Saldırganın ayrılırken silahını çektiğini ve Volkan'ın doğrudan kafasına ateş ettiğini savundu.

Avusturya basınına göre; 43 yaşındaki eski profesyonel oyuncuyu öldüren kişi daha sonra intihar etti.

