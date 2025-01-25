Eski Galatasaraylı, Real Betis'e uzatmalarda galibiyeti getirdi!
Real Betis, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 21. haftasında Mallorca, Real Betis'i konuk etti.
Son Moix Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, deplasman ekibi 1-0 kazandı.
Real Betis'e galibiyeti getiren golü, 90+6. dakikada Cedric Bakambu kaydetti.
MALLORCA 10 KİŞİ KALDI
Mallorca'da Cyle Larin, 63. dakikada yerini Vedat Muriç'e bıraktı.
Öte yandan Mallorca'da Omar Mascarell, 73. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Mallorca 30 puanda kalırken, Real Betis puanını 28'e yükseltti.
Ligde bir sonraki hafta Mallorca, Atletico Madrid'e konuk olacak. Real Betis ise Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.
Etiketler: #real betis #Mallorca #Cedric Bakambu #la liga
Spor Haberleri
- Mateo Retegui, Atalanta'yı galibiyete taşıdı
- Uşakspor otobüsüne taşlı saldırı
- Fernando Muslera, Galatasaray tarihine geçti
- Okan Buruk'tan tepkilere yanıt!
- Eski Galatasaraylı, Real Betis'e galibiyeti getirdi!
- 9 gollü maçta kazanan Alanyaspor!
- RAMS Park'ta ilk gol geldi!
- Bahçeşehir Koleji, deplasmanda 15 sayı farkla galip
- İstanbulspor, Amed SK'yi tek golle geçti
- Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Yerlikaya'dan çöken bina ile ilgili açıklama
- Yeni ankette Erdoğan'ı üzecek sonuç
- Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe iddiası
- Tutuklanan elektrikçinin ifadesi ortaya çıktı
- Soruşturmada flaş gelişme!
- '3 gün önce zaten söylemişlerdi'
- 'Suç duyurusunda bulunacağım'
- Özüm'ün ablası, otel içinde çektiği videoyu paylaştı
- Özgür Özel'den 'anket' çıkışı
- Facianın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı!