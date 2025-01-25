Eski Galatasaraylı, Real Betis'e uzatmalarda galibiyeti getirdi!

Real Betis, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.

Eski Galatasaraylı, Real Betis'e uzatmalarda galibiyeti getirdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2025 - 18:30

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Mallorca, Real Betis'i konuk etti. 

Son Moix Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, deplasman ekibi 1-0 kazandı. 

Real Betis'e galibiyeti getiren golü, 90+6. dakikada Cedric Bakambu kaydetti.

MALLORCA 10 KİŞİ KALDI

Mallorca'da Cyle Larin, 63. dakikada yerini Vedat Muriç'e bıraktı. 

Öte yandan Mallorca'da Omar Mascarell, 73. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Bu sonuçla birlikte Mallorca 30 puanda kalırken, Real Betis puanını 28'e yükseltti.

Ligde bir sonraki hafta Mallorca, Atletico Madrid'e konuk olacak. Real Betis ise Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.


Etiketler: #real betis #Mallorca #Cedric Bakambu #la liga

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