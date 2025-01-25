Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor: Galatasaray'da savunmaya yeni isim!

Galatasaray'ın, Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters ile ilgilendiği iddia edildi.

Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor: Galatasaray'da savunmaya yeni isim!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2025 - 16:13

Galatasaray, Ahmed Kutucu takviyesinin ardından transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde savunmasına bir takviye yapmayı planlıyor.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ İSİM

Galatasaray'ın bek transferi için gündemine aldığı isim ortaya çıktı.

TRT Spor'un haberine göre Sarı-kırmızılılar, Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters ile ilgileniyor.

Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Peters'ın kulübü Southampton ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Southampton'da bu sezon 21 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 2 asist yaptı.


Etiketler: #Kyle Walker-Peters #galatasaray #Southampton

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