Rezan Epözdemir'den Fatih Terim paylaşımı
Galatasaray'daki yönetim görevlerinden istifa eden Rezan Epözdemir, Fatih Terim paylaşımı yaptı. Epözdemir, "Gerçek dışı, manipülatif, kişisel kaygılarla ve kötü niyetli bir şekilde yapılan hayal ürünü sosyal medya paylaşımlarına itibar etmeyelim." dedi.
Galatasaray Sportif AŞ yönetimindeki görevlerinden istifa eden Rezan Epözdemir, Burak Elmas'ın açıklamalarının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Rezan Epözdemir'in istifasının ardından Fatih Terim dedikoduları ayyuka çıkmıştı. Terim'i istemeyen yöneticilerin başında Epözdemir'in geldiği iddia edilerek hedef tahtasına Rezan Epözdemir konulmuştu. Dün gece Burak Elmas yaptığı açıklamada Fatih Terim'in ayrılık kararının kendisinin verdiğini söylemesinin ardından Epözdemir'den manidar bir paylaşım geldi.
Sosyal medya hesabından Fatih Terim'le çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Rezan Epözdemir, "Gerçek dışı, manipülatif, kişisel kaygılarla ve kötü niyetli bir şekilde yapılan hayal ürünü sosyal medya paylaşımlarına itibar etmeyelim." ifadelerini kullandı.
Gerçek dışı, manüpilatif, kişisel kaygılarla ve kötü niyetli bir şekilde yapılan hayal ürünü sosyal medya paylaşımlarına itibar etmeyelim. pic.twitter.com/WEJkiURySV— Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) January 25, 2022
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