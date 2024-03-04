Eski hakemler, Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı: Cenk Tosun'un pozisyonu penaltı mı?

Yayınlanma: 04.03.2024 - 08:19

Güncelleme: 04.03.2024 - 08:19

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı tek golle geçtiği karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını Trio ekibi ve eski hakemler masaya yatırdı.

İşte derbideki pozisyonlarla ilgili eski hakemlerin yorumları:

GALATASARAY'IN GOLÜNDEN ÖNCE FAUL VAR MI?

Bülent Yıldırım: Omar Colley faul almak için kendini kolay yere bıraktı. Etkili bir faul yok. Golde sıkıntı yok.

Bahattin Duran: Davinson Sanchez, Omar Colley'in kolundan hafif tutuyor. Ancak burada faul yok.

Deniz Çoban: Faul yok.

COLLEY'IN ICARDI'YE MÜDAHALESİNDE PENALTI VAR MI?

Bahattin Duran: Dikkatsiz müdahaleden penaltı.

Deniz Çoban: Icardi önde, topa hamle yapma şansı var. İlk olarak üstten bakınca anlamadım, dikkatli bakınca gördüm. Sol ayağa temas var, ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Dikkatsiz bir müdahale olduğu için buna VAR müdahale edemez.

Bülent Yıldırım: Futbolun içinde bir müdahale, penaltı yok. Hakemin kararına saygı duyuyorum.

COLLEY'İN KIRMIZI KARTI DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: Hakem yine şanssız yakalandı. Doğru açıdan göremedi. Colley'in gelişi ciddi faul. Bu ayağın illa çapraz bağları koparması gerekmez. VAR bunu inceledi. Bu pozisyon net kırmızı. Sahada hakem vermeliydi. Barış sol ayağını çekmeseydi, sol ayağı kırılırdı.

Bahattin Duran: Tehlikeli bir hareket. Hız ve sürat var. Tabanı tam olarak oturmuyor. Bu hareket sahada kırmızı.

Deniz Çoban: Kırmızı kart demek gibi bir şansım yok. Rakip oyuncunun güvenliğini tehlikeye atıyor.

Fırat Aydınus: VAR, Icardi'nin ve Cenk'in pozisyonuna karışmadı ama buna neden karıştı? Taban oturmadı, sıyırdı. Şiddet, yoğunluk olarak VAR'da bir ölçü birimi yok. Hareket özünde kırmızı kart, sahada hakemin değerlendirmesi gereken pozisyon. Protokole göre VAR'ın karışacağı pozisyon değil.

CENK TOSUN'UN YERDE KALDIĞI POZİSYONDA PENALTI VAR MI?

Bahattin Duran: İlk olarak Cenk'in kendini abartılı attığını düşündüm. Ancak Derrick Köhn topla oynamış ama eliyle Cenk'i sarmış. Cenk abartılı hareket yapıyor ama Köhn'ün hareketi faul. Bu bir penaltı. Halil Umut Meler göremedi, bu yüzden bence devam ettirdi.

Bülent Yıldırım: Köhn'ün topla oynaması, ihlal yapmadığı anlamına gelmez. Cenk çok abartılı düştüğü için de hakemi yanılttı. Ayrıca hakem doğru açıda değil. Bu pozisyon net penaltı.

Deniz Çoban: Cenk iki tur dönmüş, isterse sekiz tur dönmüş. Önemli olan Cenk'in hareketini kısıtlayacak eylem var mı? Cenk dönebilse, top koşu yoluna gidiyor ve ikinci bir hamle şansı var. Benim için bu bir penaltı.

Fırat Aydınus: Cenk Tosun abartılı şekilde attı kendini. Bu da Halil Umut Meler'i yanılttı. VAR müdaheleyi ve reaksiyonu süzememiş. Sahada hakemin görüp, penaltı vermesi gerekirdi. VAR, ne kadar etkileyip etkilemediğine göre çağıramaz. O zaman geçen hafta Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında neden VAR karıştı? Kafalar karışıyor. Yanlış emsaller emsal gösterilmeye başlandı. Doğrular da yanlış olarak addedilmeye başlandı. Buna VAR karışamazdı.

Bünyamin Gezer: Penaltı yok! Her tutma eylemi bur faul değildir. Çocukken topaç oynardık. Topaç gibi düşüyor Cenk! Pozisyon kaybolunca, Cenk topu alamayacağını anladığı an kendini bırakıyor.