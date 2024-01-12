Eski hakemler değerlendirdi: İşte Sivas'taki tartışmalı pozisyonlar!

Yayınlanma: 12.01.2024 - 10:52

Güncelleme: 12.01.2024 - 10:53

Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Eski hakemler, mücadeledeki tartışmalı kararları değerlendirdi.

Eski hakemlerin yorumları şu şekilde:

- 44. dakikada Camara'nın Halil Dervişoğlu'na yaptığı müdahalede penaltı var mı?

Bahattin Duran: "Halil'in ayağına bir darbe var. Ayakkabısının arkasına hafif bir temas var. bu temastan Galatasaraylı oyuncunun etkilenmediğini düşünüyorum. Penaltı verilmesi için yeterli değil. Devam etmesi doğru."

Bülent Yıldırım: "Camara'nın müdahalesinin ayağa basma şeklinde olmadığını ve kontağın futbol içi bir kontak olduğunu düşünüyorum. Bence devam kararı doğru.

Deniz Çoban: "Burada oyuncu yerde topla oynamış, Camara'nın da hafif bir müdahalesi var. Bu darbe olmasaydı ne olacaktı. Hakem penaltıyı verseydi VAR karışırdı. Burada penaltı yok."

Fırat Aydınus: "Üzerinde durulması gereken pozisyon bu. Bir ikili mücadele var. Halil, Camara'nın tam önünden topa dokunuyor. Camara'nın sonra bir teması var. Eğer sen bir hakem olarak Camara burada adımını atarken o darbeyi ve teması yaptı diyorsan saygı duyarım. Camara topa vurmak isterken son anda Halil dokundu ve o da Halil'e vurdu diyorsan penaltı. Bu pozisyon dünkü Dzeko'nun pozisyonu ile aynı. Tamamen yorum gerektiren bir pozisyon. Bence Camara topa vurmak istedi ama geç kaldı. Hakem de devam ettirerek yorumladı. Ne karar verirse versin hakemin kararı değişmez."

KEREM'İN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

- 52. dakikada Galatasaray'ın Kerem Demirbay ile penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: "Aynı topa hamle yapıyorlar. Siyahlı oyuncu, kırmızılıyı yaklaştırmamak için topla ayağının arasına perde yapıyor. Aynı anda zemine basıyorlar. Benim açından penaltıyı gerektirecek bir durum yok. Oyuncu da acaba penaltı alabilir miyim diye kendini yere bırakıyor."

Bülent Yıldırım: "Bülent eğer rakibinin ayağına basmış olsa ya da çıkarttığı diz arkadan darbeyle Kerem'i düşürse penaltı derim ama tespiti güç bir pozisyon. Hakemin kararına saygı duyuyorum."

Bahattin Duran: "Maçı seyrederken aldandığım pozisyonlardan bir tanesi bu da. Hücum oyuncularının kendi yarı alanında yaptığı hareketler genelde riskli olur. Ben penaltı diye düşünüyordum. Yine bu kale arkasından baktığım zaman Burak Kapacak ayağını uzatıyor, Kerem de uzatıyor. Bu ayak bir darbe olarak Kerem'e yansımıyor. İkisin ayağı aynı anda yere basıyor. Hakemin devam kararını doğru buluyorum."

Fırat Aydınus: "Bu pozisyona VAR karışamaz. İkisi de ayağını uzatıp alanını korumak istiyor. Burada bence penaltı yok. Hakem penaltıyı çalsaydı, VAR buna da karışamaz."

ABDÜLKADİR PARMAK'IN ELLE OYNADIĞI POZİSYON

- Abdülkadir Parmak'ın eline değen pozisyonda devam kararı doğru mu, penaltı gerekir mi?

Bülent Yıldırım: "Kaotik bir pozisyon çünkü ne kadar tuhaf bir şey varsa bizim ligimizde oluyor. Öncesinde Abdülkadir'e bir şarj oluyor. Devam diyene de faul diyene de saygı duyarım. Ele temas var mı? Var. Burada bakılacak şey hareketin doğal olup olmadığı... Düşerken, biçerdöver gibi savrulurken topun nerede olduğuna dair fikri yok. Bu düşüş bana doğal geldi. Dolayısıyla ben hakemin yanılmadığını düşünüyorum. Devam kararı doğru."

Bahattin Duran: "Halil'in bir teması var ama bu faulü gerektirecek bir temas değil çünkü Halil topla oynuyor. Burada Abdülkadir yere düşerken iki eline açarak düşüyor, düşerken topun nerede olduğundan habersiz. Topla elinin buluşup buluşmayacağını bilmiyor. Benim futbol anlayışıma göre bu hareketlerin bütünü doğal. Devam kararı doğru. Biri 'iki kollarını çok açarak düşmüş, bu benim için doğal değil' derse kabul ederim. Bu yorumlanacak bir pozisyon."

Deniz Çoban: "Burada iki şey var. Oyuncunun kolları doğal konumda mı? Bunun cevabını ararken işin içine niyeti de sokacağız. Burada hakemin yorumuna muhtaç bir pozisyon var. VAR üzerinden tartışılacak bir pozisyon değil. Hakemin yorumuna saygı duyulacak bir pozisyon. Abdulkadir'e yapılan bir faul yok. Böyle takla atacak kadar da onu bozacak bir şarj yo. Lüzumundan fazla abartarak kollarını açıyor ve o faulü hakeme göstereyim diye ellerini salkım saçak yana açıyor. Düşerken geliyor ve topun nerede olduğu hakkında bilgisi yok dediniz ama bence bilgisi var. Bu riski alıp, ellerini uzatmakta kendince bir sakınca görmediğini düşünüyorum. Hakemi yerden yere vuramam, bu bir hakem kararıdır ama oyuncunun da doğal hareket etmesi gerekirken abartılı bir şekilde elini savuşturuyor. Ben penaltı verilmesi gerektiğini düşünüyorum."

Fırat Aydınus: "Bence el olayından önce Halil'in topa net bir teması var faul yok. Mücadeleden dolayı Abdülkadr düşüyor, düşerken de savruluyor. Savrulurken topu görmediği için ben bu pozisyonun penaltı olmadığını düşünüyorum."

SİVASSPOR'UN KAZANDIĞI PENALTI

- Sivasspor'un kazandığı penaltıda hakemin kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "Top yakın mesafeden geliyor denebilir fakat Kerem Demirbay koşarken ellerini açıyor. Eli doğal olmayan bir konumda. Benim için bu pozisyon bir penaltı."

Bülent Yıldırım: "Topun yönüne bakılmaksızın alanınızı doğal bir şekilde değil, kollarınızı açarak büyük bir resim veriyorsunuz. Ben de hakem gibi düşünüyorum. Bu bir penaltı."

Deniz Çoban: "Topun kaleden uzaklaşmasının bir önemi yok. Oyuncunun ellerinin doğal olmasına bakarız. Bir farkı var! Kendi arkadaşı bu topu uzaklaştırsa farklı bir şey söyleyebiliriz. Açık bir penaltı."

Fırat Aydınus: "Kerem Demirbay elini doğal konumun dışında açıyor. Niyeti ben müdahale etmemek için yapıyorumdur ama bunun kontrolü kendinde. Bence bu pozisyon penaltı."

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN İLK SARI KARTI

- Kerem Aktürkoğlu'nun ilk sarı kartı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Hakemi protesto amaçlı alkışladığı için sarı kart gördü. Doğru karar."

Bahattin Duran: "Net sarı kart"

Deniz Çoban: "Çok açık bir sarı kart"

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN KIRMIZI KARTI

- Kerem Aktürkoğlu'nun ikinci sarı kartı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Sarı kart doğru, kırmızı kart gerekmez."

Bahattin Duran: İkinci sarı kartta şüphe yok ama direkt kırmızı kart olmaz.

Deniz Çoban: "Rakibin sağlığını etkileyecek bir pozisyon değil. Kırmızı gösterse VAR karışmazdı. Net bir sarı kart."