Eski hakemler Fenerbahçe - Kasımpaşa maçındaki penaltıyı yorumladı
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 5-1 yendi. Eski hakemler Fırat Aydınus, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, karşılaşmada tekrarlanan penaltı pozisyonunu yorumladı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 5-1 yendi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Enner Valencia (4) ve Michy Batshuayi kaydetti.
Fenerbahçe'nin penaltıdan bulduğu ilk gol tartışmalara neden oldu. Sarı-lacivertlilerde penaltının başına geçen Enner Valencia, vuruştan yararlanamadı.
Ancak hakem Volkan Bayarslan penaltı atışının tekrarlanmasını istedi. Valencia tekrarlanan penaltı atışını gole çevirdi ve 37'de skora denge getirdi.
Volkan Bayarslan
HAKEMLERDEN 'PENALTI' YORUMU
Eski hakemlerden Fırat Aydınus TV8,5'ta, Deniz Çoban ve Bülent Yıldızım yayıncı kuruluşta penaltı pozisyonunu yorumladı.
Fırat Aydınus tekrarlanan penaltı pozisyonu için, "Kurala göre direkten dönen veya auta giden penaltı vuruşlarının tekrarı için kalecinin, atışı yapan oyuncuyu açık şekilde etkilemesi gerekiyor. Bu tamamen hakem yorumu... Valencia, kaleciye bakarak vuruşu yapıyor. Ben bu yüzden 'etkilendi' diyorum" ifadelerini kullandı.
Deniz Çoban ise "Kural hatası yok. Kalecinin öne çıkması Valencia'nın şut kalitesini etkilemiyor. Penaltı tekrar edilmemeliydi" dedi.
"Kural hatası değil" diyen Bülent Yıldırım, "Yorum hatası. Yanlış karar" şeklinde yorum yaptı.
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