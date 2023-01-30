Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı tepkisi: 'Tekrarlansın!'

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 07:33

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 07:33

Galatasaray Yöneticisi Nihat Kırmızı, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin 5-1'lik üstünlüğüyle sona eren Kasımpaşa maçında sarı-lacivertlilerin tekrarlanan penaltısıyla ilgili konuşan Kırmızı, "Kuralsızlara inat kuralları da biz koyacağız. Kamuoyu bugünleri unutmayacak. Ya kuralları bilmiyorlar ya da Fenerbahçe'yi yarışta tutmak için kuralları uygulamıyorlar. Fenerbahçe zaten yarışta kalacaksa kalır. Kuralsızlık artık kural haline geldi. Maçta kural hatası var. Kural hatasında maç tekrar edilir" diye konuştu.

Nihat Kırmızı

Sarı-kırmızılı yönetici, sözlerine, "Sivas maçını tekrar etseler biz tekrar oynarız. Derdimiz maçın sonucu değil. Fenerbahçe bir daha oynasa bir daha yenebilir de. Derdimiz sadece kuralların uygulanması" şeklinde son verdi.



