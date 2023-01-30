Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı tepkisi: 'Tekrarlansın!'
Galatasaray Yöneticisi Nihat Kırmızı, Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasında tekrarlanan penaltı ile ilgili açıklama yaptı. Kırmızı, maçta kural hatası olduğunu ve karşılaşmanın tekrarlanması gerektiğini söyledi.
Galatasaray Yöneticisi Nihat Kırmızı, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin 5-1'lik üstünlüğüyle sona eren Kasımpaşa maçında sarı-lacivertlilerin tekrarlanan penaltısıyla ilgili konuşan Kırmızı, "Kuralsızlara inat kuralları da biz koyacağız. Kamuoyu bugünleri unutmayacak. Ya kuralları bilmiyorlar ya da Fenerbahçe'yi yarışta tutmak için kuralları uygulamıyorlar. Fenerbahçe zaten yarışta kalacaksa kalır. Kuralsızlık artık kural haline geldi. Maçta kural hatası var. Kural hatasında maç tekrar edilir" diye konuştu.
Nihat Kırmızı
Sarı-kırmızılı yönetici, sözlerine, "Sivas maçını tekrar etseler biz tekrar oynarız. Derdimiz maçın sonucu değil. Fenerbahçe bir daha oynasa bir daha yenebilir de. Derdimiz sadece kuralların uygulanması" şeklinde son verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin kalesi Kayseri'de 600 kişi İYİ Parti'ye katıldı
- Antidepresan kullanımı 10 yılda neredeyse ikiye katladı
- İşe alınmayınca öyle bir şey yaptı ki...
- Kılıçdaroğlu'na canlı yayında soru
- Erdoğan'dan altılı masaya 'adaylık' yanıtı
- 'Onun adına çok utanıyorum'
- Cumhur İttifakı mum gibi eriyor!
- Kılıçdaroğlu canlı yayında duyurdu
- MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
- İlber Ortaylı: 'Yaşamak için ayda 100 bin lira yeter'