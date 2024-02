Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını yorumladı: 'Batshuayi'den suni teneffüs'

Yayınlanma: 25.02.2024 - 10:04

Güncelleme: 25.02.2024 - 10:23

Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "Haftalardır iyi futbol oynamayan eski gücünden çok şey kaybetmiş F.Bahce’yi dün gece hiç tanıyamadım. Böyle maçlarda iki kat fazla kendinizi göstermeniz gerekirken bakıyorum takımın yürüyecek hali yok. Her şey kopuk kopuk. Bir de gol yiyorlar. Ani çöküşün nedeni olmalı. Tribünler İsmail Hoca’ya oyuncu değiştirmedigi için tepki göstermeye başlıyor. Son derece haklılar. Hamle için illa ki 60-65’i beklemek zorunda değilsin hocam. Mert Hakan’dan şık bir gol izliyoruz. Ortam duruluyor ama sahada Fenerbahçe adına işler iyi gitmiyordu. Penaltı kararı olmasa yanmıştılar. Karar tartışılır. Batshuayi ilkinde değil ama kaleciden dönen ikinci vuruşu gol yaptı. Varsın olsun. Kötüyken 3 puan almak önemli." (Cumhuriyet)

"HER MAÇTA OLMAZ"

Uğur Meleke: "Fenerbahçe, onda biri bütçesindeki Kasımpaşa’ya karşı ön libero tipli iki oyuncuyla çıkıyor sahaya. Oysa Kasımpaşa 11’inde ön libero tipli bir kişi var (Sadiku). Geçtiğimiz hafta da Rize tek defansif orta sahayla oynarken, Fenerbahçe yine İsmail-Krunic’le sahada. İsmail Kartal’ın oyun ve/veya sonuç anlamında kötü geçen Antalya-Alanya-Rize sürecinden çıkarmasını beklediğimiz ders sanırım şuydu: İsmail-Krunic gri bir orta saha ikilisi. Krunic asla bir Fred muadili değil. Takımda Fred’in muadili olmaya en uygun aday Lincoln’ün gönderilmesi skandal bir karardı. Szymanski-Zajc kenardayken Krunic’in ısrarla 11’de başlaması da bir başka soru işareti. İlk yarının sonunda İsmail’in isabetli pas sayısı 11, Krunic’in de 10’du. İyi bir merkez orta saha, bazen tek devrede 45-50 isabetli pas yapar. Krunic 1 saat sahada kalıp 14 isabetli pasla bitirdi maçı. O dakikada Livakovic’in isabetli pas sayısı 25’ti. Her maça yanlış 11’le başlayıp, son bölümde telaşla değişiklikler yaparak sonuç alamazsınız. Rize’de oldu. Bu maçta Kadıköy’de oldu. Her zaman olmaz. Bir Süper Lig devi, İsmail-Krunic gibi gri bir orta sahayla her maça başlayamaz." (Hürriyet)

"BATSHUAYİ'DEN SUNİ TENEFFÜS"

Engin Kehale: "Kartal, son yarım saat riskleri alarak oyunu Kasımpaşa ceza sahasına yığmayı amaçladı. Tam zamanında serbest vuruştan gelen Mert Hakan golü, sarı lacivertlileri tekrar oyunun içine attı. Düzenli rakip ceza sahası koşucusu Szymanski’nin de girmesiyle istenilen baskı sağlandı. İyi oyunlu yarım saat sonuç yetmeyecek gibi gözükürken gelen son dakika penaltısı ve kaleciden dönün topu tamamlayan Batshuayi, boşa geçen 60 dakikanın bedelinin ağır olmasını önledi." (Hürriyet)

"DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK"

Ömer Üründül: "Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularındaki fizik gücü belgeleyen elimde çok önemli bir veri var. İleri üçlüye bakalım; 3 tane yıldız Tadic, Dzeko ve Cengiz… Bu üçlüden bir tanesinin dahi çalımla rakip eksilttiğini görmedim. Böyle bir tablonun dünyada benzeri yok. İsmail Kartal, Batshuayi ile arasında ne problem olduğunu açıklasa iyi olur. Penaltı olayında çok ilginç şeyler yaşandı. VAR neyi gördü de hakemi çağırdı. Hakem seyrettikten sonra nasıl o hayali el teması kanaatine vardı. Ya da benim gözlerim bozuk." (Sabah)