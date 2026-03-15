Eski hakemler Galatasaray - Başakşehir maçını yorumladı: 'İkinci sarı kart gösterilmeseydi daha doğru olurdu'

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde konuk ettiği Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Trio ekibi, Galatasaray-Başakşehir maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.

27' Ebosele'nin gördüğü ilk sarı kart doğru mu?

Bülent Yıldırım: Yüzde 100 doğru bir sarı kart.

Bahattin Duran: Çok net bir sarı kart. Kontrolsüz bir şekilde basmış.

Deniz Çoban: Bence de. Bunlar klasik sarı kartlar.

39' Davinson Sanchez'in golünde iptal kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Davinson çok net bir şekilde ofsaytta. Gol iptali doğru.

Bahattin Duran: Benim için de detaylı incelenecek bir pozisyon değil. Yardımcı hakem doğru yerde, gol iptali doğru.

56' Ebosele'nin gördüğü ikinci sarı kartta karar doğru mu?

Bahattin Duran: Ben tam olarak bu sarı kartın oturmadığını düşünüyorum. Burada bir basma var ama kramponun ucuna var. Hakemi tam eleştirmiyorum ama burada ikinci sarı kart gösterilmeseydi daha doğru olurdu benim için.

Bülent Yıldırım: Ben de ikinci sarı kartın oturmadığını düşünüyorum ama hakemi tam da eleştirmiyorum.

Deniz Çoban: Oyuncu gelse ilk teması ayakkabısının ucuna bassa evet kapsayıcı bir basma değil... Oyuncu gecikmiş şekilde o kartı gerektirecek yere basıyor ancak ayakkabı oradan kayıp aşağıya düşüyor. Kayıp aşağıya düşmesi bence oyuncunun bastığı yer itibarıyla yaptığı kontrolsüz hareketi yok saymamızı gerektirmiyor. Benim açımdan doğru bir sarı kart. Ben hakemin doğruyu yaptığı fikrindeyim.