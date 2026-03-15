Spor yazarları Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi: 'Zoru kolaya çeviren takım'

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek en yakın takipçileriyle puan farkını 7'ye çıkardı. Spor yazarları Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi.

"DARISI LİVERPOOL’A"

Ebru Kılıçoğlu: Formda bir Başakşehir ve yorgun bir Galatasaray… Maçın denklemi bu. Nitekim ilk yarıda, Başakşehir hatasız futbolu ve Yusuf’un şutlarından gelen net pozisyonlarla formunu kanıtlıyor. Galatasaray ise yorgunluğunu çok yansıtmıyor belki ama gol yollarında etkili olamıyor. İkinci yarıda Galatasaray’ın artırdığı baskıyı, Ebosele’nin 56’da gördüğü kırmızı kart kamçılıyor. İlk gol, bir dakika sonra maçın çalışkanı Singo’dan geliyor. İkinci golü her maçın çalışkanı Osimhen (66’), son golü ise Nhaga (86’) imzalıyor. Galatasaray zorlu rakibinden 3 puanı 3 golle alıp, rahat ve mutlu “darısı Liverpool’a” temennisiyle yoluna devam ediyor… (Cumhuriyet)

"GALATASARAY HIZ KESMİYOR"

Osman Şenher: Hakemler Galatasaray’ı kolluyormuş, algı varmış... Bu tür konuşanların hepsi futbolumuzu kirletiyorlar. Görünen köy kılavuz istemez. Cim Bom iyi futbol oynuyor, iyi mücadele ediyor. Süper Lig’de yenilmesi, puan kaybetmesi çok zor. Bunu bizim gördüğümüz gibi herkes görüyor ama başka yollara tenezzül ediyorlar.

Biz artık bu tür eleştirilerden bıktık. Öyle bir yere geldik ki, futbol konuşamıyoruz. Sanki futbolun kahramanları futbolcular değil de yöneticiler. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bu futbol ikliminin değişmesi lazım.

Sonuçta Galatasaray aynı hızla yoluna devam ediyor. Başakşehir çok iyi bir takım. Nuri Şahin ortaya bir sistem takımı çıkarmış. Erkekçe futbol oynuyor, yalandan yere yatmıyor, rakibe kasti tekme atmıyorlar. Yemin ediyorum başkanları Göksel Gümüşdağ’a zaten saygı duyardım, şimdi teknik direktörlerine de aynı saygıyı duyuyorum. (Milliyet)

"OSİMHEN VE ONUN FUTBOL AŞKI"

Bülent Timurlenk: İki sol beki sakat ve cezalı olan Başakşehir karşısında başta Barış olmak üzere sağ kanadın hücum performansı maçın kilidiydi. Öyle de oldu. Ebosele her iki yarıda gördüğü sarı kartlarla 56'da soyunma odasına giderken onun yaptığı faulden doğan serbest vuruşa arka direkte Singo, Uzakdoğu stili vurduğunda Başakşehir'in uzun farları kesildi ve sağ şeride çektiler takım aracını... Osimhen'in maç seçmeden süren müthiş futbol aşkı ikinci yarıda ilk yarının kayıp adamı Yunus'un sahne almasıyla birleşince Galatasaray rahat bir oyunla farka koştu.

Galatasaray işine bakıyor. Herkes işine bakmalı. Bakmayan da aynaya bakıp kendine şaşmalı... "Asla yalnız yürümeyeceksin" diyenlerin evine "Asla yalnız yürümeyen" bir takım gidiyor Salı günü... (Sabah)

"ZORU KOLAYA ÇEVİREN TAKIM!"

Banu Yelkovan: Okan Buruk’un cezası nedeniyle kenarda olmadığı bir günde Galatasaray’ın zorlanacağını düşünenlerin sayısı az değildi. Rotasyon, yorgunluk ve yoğun fikstürün lideri zorlayabileceği konuşuluyordu. Ama sahadaki Galatasaray bu görüşlerin tamamına güçlü ve kararlı bir cevap verdi. Takım, tribündeki taraftarın enerjisini sahaya yansıtır gibi, oynadığı, koştuğu, kazandığı ve kutladığı bir performans sergiledi.

Sarı kırmızılılar son haftalarda öyle bir oyun ritmi yakaladı ki, kâğıt üzerinde zor görünen karşılaşmaları bile kolay gösteriyor. Bu dönemece liderle puan farkını kapatacağı düşüncesiyle giren rakipler, bir anda birbirleriyle ikincilik için rekabet eder hale geldiler. Ancak Galatasaray için aradan sonra oynanacak Trabzonspor maçı şu an için çok uzak bir hedef. Bu akşam itibarıyla akıllarda Liverpool dışında başka bir şey yok. (Hürriyet)

"SİNGO FARKINI ORTAYA KOYDU"

Levent Tüzemen: Singo'yu görünce aklıma şu geldi: 70 gün süren sakatlık yaşamasaydı, Avrupa ve lig kulvarında Galatasaray'a hizmet etseydi, sonuçlar çok daha farklı olur, Galatasaray ligde de puan tablosunda çok daha büyük farka ulaşırdı. Singo, güçlü fiziği, sprinter yapısı, kafa ve ayak olarak topa vurma becerisi olan futbolcu. Başakşehir'e karşı nefis bir gol attı. Bir kafa vuruşu da direkte patladı.

Barış'a çarpan hayır etmiyor. Nuri Şahin, Barış'ı durdurmak için Ebosele'yi kullandı. Ama Nijerya asıllı oyuncu iki sarı kart görerek oyundan atıldı. Rakibin 10 kişi kalması Galatasaray'a galibiyet yolunu açtı. (Sabah)