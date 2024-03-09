Eski hakemler, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını yorumladı: İşte mücadeledeki tartışmalı pozisyonlar

Yayınlanma: 09.03.2024 - 10:28

Güncelleme: 09.03.2024 - 10:28

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 6 golle geçtiği karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını Trio ekibi masaya yatırdı.

İşte karşılaşmadaki pozisyonlarla ilgili eski hakemlerin yorumları:

OLOWOYIN'IN TORREIRA'YA YAPTIĞI HAREKET KIRMIZI KART MI?

Bahattin Duran: "Faul Galatasaray lehine verilmeliydi ve sarı kart yeterli olurdu."

Deniz Çoban: "Oyuncu güç transferini tamamen Torreira'nın üzerine atmadan ayağını gazdan çekti. Faulün yönü çok yanlış. Kırmızı kart gerekmez."

Bülent Yıldırım: "Burada en az bir sarı kart çıkmalıydı. Hakem faulü de Rizespor'a değil, Galatasaray lehine vermeliydi."

GALATASARAY'IN İKİNCİ GOLÜNDEN ÖNCE FAUL VAR MI?

Bahattin Duran: "Bana göre bu pozisyon faul. Köhn, oyuncuyu arkadan bozuyor. Top Rizeli oyuncuya geçse de atak bitmiyor. VAR bu pozisyonda karışamaz."

Deniz Çoban: "Bence bu bir faul. Topa hamle yaparken rakibi de süpürerek götürüyor. Topa vuruyor olabilir ama damı da bozuyor. Beyazlı oyuncu topa hakimken ikinci hamle şansını kaçırıyor. Topa daha önce vurduğunu ispatlayacak bir görüntü de yok."

Bülent Yıldırım: "Bazı açılarda topa vurduğu gözüküyor ama bazı açılarda tam net belli olmuyor. Köhn, topla birlikte rakibinin de ayağına temas ediyor. Bu hakem yorumu bu yüzden VAR buna karışamadı. Bana göre faul verilse daha doğru olurdu."

RİZESPOR'UN GOLÜNDEN ÖNCEKİ SERBEST VURUŞ KARARI DOĞRU MU?

Bahattin Duran: "İtiraz edeceğim bir şey değil ama serbest vuruş verilmemesini daha doğru bulurdum. Eğer bunu veriyorsanız da sarı kart göstermeniz lazım."

Deniz Çoban: "Oyuncu kolunu vücuduna yaklaştırmış. Temas ettiği yeri tam göremiyoruz. Elle oynama kararı hatalı diyorum. Burada elle oynama yok. Ama eğer verdiyseniz sarı kart da göstermeniz gerekir."

Bülent Yıldırım: "Serbest vuruşun doğru olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'da Kerem Demirbay, umut vadeden bir atağı kestiği için sarı kartın da çıkması gerektiğini düşünüyorum."

KEREM DEMİRBAY'IN ATTIĞI GOLDE OFSAYT VAR MI?

Bahattin Duran: "Benim için de bu gol nizami. Herhangi bir ofsayt yok."

Deniz Çoban: "Her açıdan golü doğru buluyorum. Zaten kaleye çok uzak bir pozisyon."

Bülent Yıldırım: "Kalecinin görüş açısı kapalı değil. Bu golde ofsayt olmadığını düşünüyorum."

MERTENS'İN UZAKLAŞTIRDIĞI TOPTA EL VAR MI?

Bahattin Duran: "Topun eline gelmediğini düşünüyorum. Hatta göğsünden alıyor gibi. Bu pozisyonda devam kararını doğru buluyorum."

Deniz Çoban: "Göğsüne veya kola yakın ihlal olmayan bölgede gibi. Fenerbahçe maçında yapılan hata gibi olurdu. Tek bir açıdan bakınca ele geliyor gibi düşünürsünüz."

Bülent Yıldırım: "Devam kararı doğru."

BARIŞ ALPER'İN OLOWOYIN'E YAPTIĞI HAREKET PENALTI MI?

Bahattin Duran: "Devam kararı doğru, pozisyon da zaten dışarıda."

Deniz Çoban: "Devam kararı doğru."

Bülent Yıldırım: "Bütün açılardan devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Pozisyon da zaten dışarıda. Hakem bunu doğru değerlendirmiş."

PENALTI POZİSYONUNDAN ÖNCE ZAHA'NIN HOJER'E FAULU VAR MI?

Bahattin Duran: "Devam kararı yanlış, Zaha'nın rakibine penaltıdan önce faul var."

Deniz Çoban: "Zaha, diziyle rakibine müdahale ediyor ve oyuncu topu uzaklaştıramıyor. Penaltı kararı doğru ama bundan önce Zaha'nın faulü var."

Bülent Yıldırım: "Penaltı doğru ama öncesinde Zaha'nın Hojer'e yaptığı hareket faul."