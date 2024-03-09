Spor yazarları Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını yorumladı: 'Süper Lig’in İlkay Gündoğan’ı'

Yayınlanma: 09.03.2024 - 09:27

Güncelleme: 09.03.2024 - 09:27

Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: "Kerem Demirbay, Türk futbol kamuoyunun iştahla öveceği türden bir orta saha tipi değil. Gösterişten uzak. Toplu oyun kadar topsuz oyunun da ustası. Oyunu izlerseniz, Kerem’i göremeyebilirsiniz. Ama Kerem Demirbay’ı izlerseniz, oyunu anlarsınız. Geçtiğimiz hafta derbi yazısında onun Beşiktaş orta sahasına karşı nasıl fark yarattığını ifade etmeye çalışmıştım. Beş gün geçti, o sükseli performansının üstüne goller ekledi Kerem. Onun stilini İlkay Gündoğan’a benzetiyorum. Sadelikte usta her ikisi de." (Hürriyet)

"KEYİF ALDI, KEYİF VERDİ"

Erman Özgür: "Galatasaray topun Çaykur Rizespor’da kalmasına tahammül edemediği maç başlangıcını yeni transferi Köhn’ün nefis golü ile süsledi. Kaan Ayhan’ın sakatlanması ile Zaha’nın girişi ve Barış Alper’in beke geçişi ile istekli oyun Galatasaray için hücum iştahını da arttırdı. Gücü doğrultusunda karşılık vermeye çalışıp Hojer ile skor yapsa da gol resitali önce Torreira, sonra Kerem Demirbay’ın 2 jeneriklik golü ile devam etti. Dinlendiği her halinden belli olan Galatasaray maçı ilk yarıdan bitirdi. İkinci yarı ortada skor netleşince kaybedecek bir şeyi kalmayan Rize’nin de, taraftarının önünde yaptığı işten keyif almaya devam eden Galatasaray’ın da gol için arayışları çok oyuncu ile devam etti. Olawoyin biraz da şansıyla, Mertens’in yaptırdığı penaltıda da Kerem Demirbay golü yaptılar. Dakikalar azaldıkça dostluk maçına dönen karşılaşmada şovu İcardi, Tete pasında yaptığı golle bitirdi." (Fanatik)

"BANA BEETHOVEN'I HATIRLATIYOR"

Bülent Timurlenk: "Derbi kazanmış G.Saray için yine hafta içinde frekansı bozmaya yönelik haberler, iddialar vardı. Cazırtı yapan kaçak yayın işte… 1994 yapımı Luc Besson yap-ı mı Leon'da Gary Oldman (Stansfield) der ki: "Fırtınadan öncesindeki şu sessizlik anlarını seviyorum. Bana Beethoven'ı hatırlatıyor. Duyabiliyor musun? Sanki kulağını çimenlere dayamışsın da onların büyüdüğünü duyabiliyormuşsun gibi. Böcekleri duyabilirsin. Beethoven'ı sever misin? Ekibinden Malky: Pek sevmem.Stansfield: Sana biraz çalayım.Dün Rams Park'ta çimenlerde çalanı duydunuz mu?" (Sabah)

"DEMİRBAY MUCİZESİ"

Serkan Akcan: "Kerem Demirbay öylesine müthiş bir ilk yarı oynadı ki, adeta Bundesliga’daki prime dönemlerine taş çıkarttı. Sezon başında lige adapte olma sorunu yaşayan Kerem Demirbay’ın aylar ilerledikçe Ali Sami Yen’e nasıl kök saldığını Galatasaray’ı nasıl sahiplendiğine şahit oluyoruz. Galatasaray taraftarının ‘dayı’sı dün gece adeta alev aldı, ceza sahası dışından iki nefis gol attı, Icardi’nin ikram ettiği penaltıyla üçlemeyi tamamladı, maçın yıldızı oldu. Kerem Demirbay uçarken Torreira’nın orta sahada boş durduğunu söylemek haksızlık olur. Uruguaylı orta saha iki sezondur her maçta aradığı Galatasaray kariyerindeki ilk golünü dün Rizespor’a karşı buldu. Torreira ile Kerem’in bu kadar iyi oynadığı ilk yarıda Galatasaray’ın 4 gole ulaşması garip değil doğrusu. Bu ikilinin son haftalarda kusursuza yaklaşan uyumlarına bakarak Okan Buruk’un Galatasaray’a imza attığı günden beri aradığı ve kemikleştirmek istediği orta saha kurgusuna çok yaklaştığını söyleyelim." (Fanatik)