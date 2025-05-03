Torreira'dan maç sonu Galatasaray itirafı: 'Gitmek istediğim zamanlar oldu'
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Sivasspor'u 4-1 yendi. Galatasaray'da kariyer rekorunu kıran Lucas Torreira maç sonu itirafta bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray sahasında Net Global Sivasspor'u 4-1 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Torreira, Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz attı. Galatasaray puanını 83 yaptı ve Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile karşılaşacağı maç öncesinde puan farkını 8'e çıkardı. Galatasaraylı yıldız Lucas Torreira, galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.
"Genel anlamda çok mutluyum. Takım çalışmasının bir sonucu. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Seviyesi yüksek bir takımız. Herkesi tebrik ediyorum. İnsanları mutlu etmek bizi mutlu ediyor. Çok zor maçlar var önümüzde, konsantre olarak her maçı en önemli maç diye görmemiz gerekiyor.
Mario geldiğinden bu yana daha fazla serbestlik kazandım ama bu çok çalışmayla, birbirimiz için mücadele etmemizle ilgili. Herkese teşekkür ediyorum. Bu kulübü ve şehri çok seviyorum. Bana yardımcı olan harika bir Türk grubu var.
Zor zamanlarım oldu ve gitmek istediğim zamanlar oldu ama birlikte bunları atlattık. Şu anda keyfim çok yerinde. Galatasaray için oynamaktan gurur duyuyorum her zaman."
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