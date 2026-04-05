Eski hakemler Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'En kritik kararda hata yapmadı'

Trio ekibindeki eski hakemler, Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği derbinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Trio, dev maçta hakemin kırmızı kartı atladığını söyledi.

20. dakikada Ozan Tufan'a gösterilen sarı kart doğru mu?

Deniz Çoban: Sarı kart kararı doğru.

Bahattin Duran: Sarı kart kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Sarı kart net.

Okan Buruk'a gösterilen sarı kart doğru mu?

Bahattin Duran: Sarı kart doğru ama kuralda rakip takımın topu oyuna sokmasını engelliyorsa kırmızı kart diyor. Okan Hoca'nın gidip Nwakaeme'nin elinden alması, hakemin yorumuna kalmış. En az sarı kart. Hakem değerlendirmesi. Sarı kartı kabul ediyorum.

Deniz Çoban: Hakemin sarı kart yorumu doğru. Sportmenlik dışı tutum olduğu için sarı kart doğru. Okan Hoca oyunu geciktirmiyor ama üzerine düşmeyen bir iş yapıyor.

Bülent Yıldırım: Sarı kart kararı doğru.

28. dakikada Lemina'nın Ozan'a müdahalesine kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Çok net sarı kart göstermeliydi.

Deniz Çoban: Avantajı güzel oynadı, sonrasında Lemina'ya sarı kart göstermeliydi.

Bülent Yıldırım: Avantaj harika ama dönüşünde Lemina sarı kart görmeliydi.

Torreira'nın yerde kaldığı pozisyonda faul kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Torreira'ya hiçbir şekilde müdahale yok. Torreira abartılı şekilde kendisini yere bıraktı. Trabzonspor lehine endirekt serbest vuruşla oyun başlamalıydı, Torreira hakemi aldatmadan sarı kart görmeliydi.

Deniz Çoban: Fauldü değildi diye konuşmaya bile gerek yok.

Bülent Yıldırım: Temas yok.

Singo'nun yerde kaldığı pozisyonda faul kararı doğru mu? İtiraza gösterilen sarı kart doğru mu?

Deniz Çoban: Faulü eleştiremem, itiraz nedeniyle Fatih Tekke kart görmeliydi.

Bülent Yıldırım: Faul kararını eleştiremem. İtiraz nedeniyle antrenör değil Fatih Tekke sarı kart görmeliydi.

45+2. dakikada Singo'nun penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.

51. dakikada Barış Alper'in Pina'nın müdahalesinde sarı kart kararı doğru mu, kırmızı gerekir mi?

Deniz Çoban: Cihan Aydın'ın kararı doğru. Bu hareket bütünüyle sarı kart, kırmızı kartı düşünmem. VAR müdahalesi yanlış.

Bahattin Duran: Kontrolsüz hareketin tam tarifi. Kırmızı kartı düşünmem. Yanlış VAR müdahalesine rağmen kararında kalması da doğru.

Bülent Yıldırım: Benim için de sarı kart kararı doğru. Cihan Aydın'ı kutluyorum. VAR hakemi sanki o bölgeye yapılmış gibi bilekteki esnemeyi gösteriyor. Oraya yapılsa tamam da... İnanılmazdı. Cihan Aydın, VAR hakemini de kurtardı. Tartışmasız sarı kart. Tabanla gelse kırmızı kart. Bileği alıp götürse kırmızı kart. Bu haliyle sarı kartta kalarak doğru yaptı.

62. dakikada Trabzonspor'un attığı 2. golde ihlal var mı?

Bahattin Duran: İhlal yok. Davinson faul itirazında bulundu ama faul yok. Gol nizami.

Deniz Çoban: Gol temiz.

Bülent Yıldırım: Gol temiz.

77. dakikada Pina'ya çıkan sarı kart doğru mu?

Bahattin Duran: Doğru kart.

Deniz Çoban: Kart doğru.

Bülent Yıldırım: Sarı kart doğru.

90+2. dakikada Onana'ya ikinci sarı kart çıkmalı mıydı?

Deniz Çoban: Onana, oyuncu değişikliği yapılıyor olduğunu görmesine rağmen oyunu geciktirmek için topa vuruyor. İkinci sarı kart çıkmalı. Galatasaraylı oyuncuların itirazı haklı.

Umut'a yaptığı faul nedeniyle Singo'ya kart çıkmalı mı?

Deniz Çoban: Sarı kart gerekirdi.

Bahattin Duran: Sarı kart gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Sarı kart gerekirdi.

HAKEM CİHAN AYDIN'IN DERBİ KARNESİ

Deniz Çoban: Dirayetli bir karar verdi, VAR'a uymadı, alkışlıyorum. En kritik kararda hata yapmadı. Maçın gidişatını etkileyecek bir hatası olmadı. Avantaj uygulaması, zaman yönetimi, faul standardı... Denizi geçip derede boğuldu. Bu maçı Cihan Aydın üzerinden konuşmam. Soğukkanlılıkla 90 dakikayı tamamladı. Kritik kararlarda yanlışı yok.

Bahattin Duran: 3 sarı kart, 3 avantaj hatası yaptı. Faullerde standardı yoktu. Zaman yönetimi yoktu. Bu maçtan sadece bir şey akılda kalacak; Erkan Engin'in yanlış VAR müdahalesi, Cihan Aydın'ın sarı kartta ısrar edip olumlu katkısı.

Bülent Yıldırım: Zaman yönetimi, faul çalmadan önce çevre kontrolü, yer alma, kaleci ihlalleri konularında biraz daha çalışsın.