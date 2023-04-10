Eski hakemler Vincent Aboubakar - Görkem Sağlam pozisyonunu yorumladı

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 11:29

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 11:32

Beşiktaş ile Giresunspor'un karşı karşıya geldiği maçta yaşanan bir pozisyon tartışmaları da beraberinde getirdi. Beşiktaş'ın attığı ikinci gol öncesi Vincent Aboubakar ile Görkem Sağlam arasındaki pozisyonda Giresunspor cephesi faul bekledi ancak oyun devam etti. Eski hakemler pozisyonu değerlendirdi.

Eski hakemlerin değerlendirmeleri şu şekilde:

Erman Toroğlu: "Şimdi Beşiktaş ne diyecek? Herkes için adalet! Adama yumruk atıyor. Lale Orta ne diyecek? Galatasaraylılar diyor ki, haklı olarak, sen bu adamı VAR'a çağırmadın, hakem atlayabilir, sen çağır. Bu pozisyonda çağırmıyorsanız kafa karışıyor. VAR eğitimi için aldığın adam 1.5 ay önce istifa edip gitti. Adam nakavt oluyor nakavt. Kesin kırmızı kart."

"HANİ ADALET"

"2 maçtan aşağı yemez. Haydi ne yapacaksın? Cenk de sakatlandı. Hani adalet abi, hani adalet! Şimdi bunları burada net görüyoruz. TV'nin başındaki adam net görüyor. Bunların önünde kaç tane kamera var. Döndürüyor, bakıyorlar. Şu olay çok net bir olay. Penaltı mı falan değil. Bu çok net kırmızı. Bunun siyahı beyaz var mı, yok. Bunu çağırmıyorsa VAR, kasıt var. Adama yandan iyi geçiriyor ha! Bir kafa, bir kol, bir karaciğer dalak. Aslında Orhan Ayhan'ı çağırsak daha iyiydi. Orhan Ayhan, 'karaciğer dalak' derdi."

"HEPİNİZ OPERASYON YAPIYORSUNUZ"

Ahmet Çakar: "Aboubakar yumruğu vuruyor ve hayat devam ediyor! Aboubakar'ın rakibinin ensesine attığı yumruğu yayıncı kuruluş niye gizledi! VAR hakemlerine muhtemelen bildirmediler. Hepiniz operasyon yapıyorsunuz!"

"DÖRDÜNCÜ HAKEMİN YAKALAMASI LAZIM"

Fırat Aydınus: "Aboubakar önce Giresunlu oyuncuya kafa sallıyor. Bu görüntüler, kafayı salladığını gösteriyor. Sonra ikinciyi yapıyor, bir daha sallıyor. 2 kere kafa sallıyor. Topsuz alanda olan bir durum bu. Giresunsporlu yere yattı. Sonradan başka bir açıdan gösterdiğinde Görkem'e karşı Aboubakar'ın sağ kolunu savurduğunu net bir şekilde kale arkasından görüyoruz. 2 kere kafa salladığını, sonra kolunu savurduğunu görüyoruz. Görüntüler çok net değil. Bu gördüğümüz kadarıyla pozisyonda şiddetli bir hareket var. Ben yardımcı hakemlerime derdim ki; ani bir atağa çıkıldığında, top bir yere doğru giderken o bölgenin yardımcı hakemiyle ben oraya motive olmuşum zaten. 4. hakem ve diğer yardımcı hakem, topsuz alanı kontrol altına almak zorundasınız. Zaten biz 2 hakem bakıyoruz. 4 hakemin oraya bakmasının bir anlamı yok. O zaman bu topsuz alandaki kaçırırsınız. Söylemezsen kaçırırsın. VAR yokmuş gibi yöneteceksen, VAR yokmuş gibi yardımcılarınla iş bölümü yapmalısın. Dördüncü hakemin yakalaması lazım bunu, Atilla Karaoğlan'a bildirmesi lazım. VAR baktı etti, kanıt göremedi herhalde."

"Aboubakar kolunu savurmuş, kafasını sallamış gibi diyoruz. Farazi ve hissiyatla. Net kanıtım yok. Bu pozisyondan sonra Atilla Karaoğlan, Aboubakar ile konuştu. Bir şeyler anlattı Aboubakar'a. Ne anlatmış olabilir? Görmediğin bir pozisyon için Aboubakar'ı neden ikaz ediyorsun. Aboubakar bir şey yaptı, kırmızı kartlık değil sarı kartlık mı dediler kulağına, belki de yardımcısı demiştir. Görmediğin bir pozisyon üzerine Aboubakar'a ikazda bulunuyorsun. Kırmızıya yakınım bu pozisyonda şiddetli hareketten dolayı."

"BU BİR KIRMIZI KART"

Deniz Çoban: "Topsuz alanda Aboubakar, Görkem'i taciz ediyor. 1-2 defa kafasını öne doğru çıkartıyor. Kafa atıyor desem tam karşılığı değil, gerçekleşmiyor. Yokluyor oyuncuyu. Top başka bir bölgede oynanırken; Aboubakar, kolunu açıkça savuruyor. Biz açıyı büyütüyor. VAR odasında da büyüterek bakılıyor. Yaklaştırıp değerlendirebiliyorlar. Bu bir kırmızı kart"

"Kırmızı kartı daha net hale getiren konu şu, burada top yok. Top için mücadele edilmiş bir pozisyon yok. Şiddetli hareket ediyor oyun kuralları kitabı. Kural kitabındaki tanıma tam uyuyor. Rakibinin kafasına veya yüzüne, şiddetli... Göz ardı edilebilecek kadar küçük bir darbe değil. Kural kitabının 106. sayfasındaki tarife göre kırmızı kart. VAR'ın da mutlaka karışması gereken pozisyon. Özgür Yankaya, önce Galatasaray - Başakşehir maçındaydı. Şimdi de bu maçta. Performansının yeterli olmadığını söyleyebiliriz. VAR'ın devreye girip, hakeme pozisyonu izletmesi gerekirdi. Orada münasabet, 1-2-3 devam ediyor. Ekipten de bir şey gelmiyor, hocam arkana bak falan demiyorlar. Oyun durduktan sonra etrafına bakıyor Atilla Karaoğlan, bu niye yerde yatıyor diyor. İşin içinden çıkamıyor."

"NET VE YÜZDE YÜZ KIRMIZI KART"

Bülent Yıldırım: "Üst düzey hakemlikte bazı şeyleri hissetmeniz lazım. Hissetmediği çok belli. Hakem kardeşimiz olaya o kadar uzak ki, başlayan bir şeyin hiç farkında değil. Üstelik bunu yakalama şansı da var. Oyunculara biraz yakın olsa, tartışma duracak. Ancak, uzak kalınca iş şiddetli harekete kadar varacak. Dolayısıyla terminolojik olarak, kitaptaki kurala göre net ve yüzde yüz bir kırmızı kart. Hakem için çok ciddi, gözden kaçan bir ihlaldir bu."

"MASUM OLMAYAN HAREKETLER YAPIYOR"

Bünyamin Gezer: "İyi hakem, çok ufak tefek nüanslarla belli olur. Bir kere gidiyorsun. Topsuz alanı da bir kontrol et Atilla Karaoğlan. Bir kere bak, hiç bakmıyorsun. Tamamen topa konsantre olmuşsun. Sen kamera mısın, sen her yeri kontrol etmek zorundasın. Orada bir mücadele var mı, hareket eden var mı? Daha dakika 9'da Aboubakar ile Perez arasında bir eşleşme var. Aboubakar, önce kafa atmaya çalışıyor. Tutturamıyor. Sonrasında da rakibine vuruyor. Görüyoruz bunu. Bu hareket bir kere ne, şiddetli hareket. Çünkü, top yok. Topun olmadığı bölgede yapılan ihlaller şiddetli harekettir. Şiddetli hareketlerde, şiddetini ölçmeye falan gerek yoktur. Trabzonspor - Adana Demirspor maçında Belhanda tokat attı, tokatın şiddetini ölçtük mü? Niye, tokat atmış zaten. Ne oldu VAR, hakemi çağırdı. Aboubakar, hiç masum olmayan hareketler yapıyor. İstese rakibini solundan geçer. Sen acımasızca bir hareket yapıyorsun. Benim görüşüm kırmızı kart. Gelelim VAR hakemi Özgür Yankaya açısından; zor pozisyon kardeşim. Özgür Yankaya da şunu düşünüyor, 'Ya çekiyor mu, itiyor mu' Şiddetli hareket olduğu kesin."