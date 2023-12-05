Eski hakemler yorumladı: İşte Kadıköy'deki tartışmalı pozisyonlar!

Yayınlanma: 05.12.2023 - 11:09

Güncelleme: 05.12.2023 - 11:09

Fenerbahçe - Sivasspor maçındaki tartışmalı pozisyonlar gündeme damga vurdu. beIN Sports'ta yayımlanan beIN Trio programında 4-1'lik maçın tartışmalı pozisyonlarını Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran değerlendirdi.

Hakemlerin değerlendirmesi şu şekilde:



5. dakikada Yunus Emre'nin Crespo'ya hareketinde kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: "Gerekir. Bildiğiniz zımbalama bu. Net ve kasıtlı bir ayağa basma bu."

Deniz Çoban: "Öyle bir basma ki 1-90 fark etmez. Net bir sarı kart."

Bahattin Duran: "Çok net bir sarı kart. Bu ayak havadan aşağı doğru tak diye geliyor, basıyor. Net bir basma bu."

21. dakikada Sivasspor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: "Osayi'nin kramponunun altıyla dokunuyor ve topa hız veriyor. Osayi'nin sağ dizi ise Sivassporlu oyuncuyu beraberinde götürüyor. Topla oynamış olmak bir kriter ama topla oynadım, istediğimi yaparım diye bir kriter yoktur. Bu hamle kontrolsüz. Osayi sol ayağıyla topa hamle alsa da sağ ayağıyla faul yapıyor. Bu hakem yorumuna muhtaç. Sahadaki hakemin kararıdır. Hakem ihlal yok diyorsa hakemin takdir alanına girer, itiraz etmem. Benim fikrim penaltı verilse daha doğru olurdu. Hakemin yorum alanında bir pozisyon. VAR bu pozisyona karışamaz. Hakemin verdiği 3-4 kritik karar var. Ben penaltı diyeceğim ama başka birisi penaltı demeyecek. Bu pozisyonlar, sana göre bana göre pozisyonlardı. VAR'a iş bırakmayacak, hakem takdirindeki pozisyonlardı. Bu pozisyon da öyle."

Bülent Yıldırım: "Zor bir pozisyon. Çok nadir, istisna bir pozisyon. Karmaşık bir pozisyon. Sol tabanla topa dokunma var. Bu dikkatli bir müdahale mi, hayır. Ceza alanında topa böyle atlanır mı, hayır. Sağ dizinizle rakibi düşürdünüz mü, evet. Bu pozisyon penaltı. Hamle çok hızlı, süratli ve dikkatsiz."

Bahattin Duran: "Gerçekten çok zor. Maçın hakemine hak veriyorum. Çok çalışmış bu pozisyonda doğru yeri almak için. Mümkün olduğunca doğru yerde. Hakem kararına saygı duyuyorum. Topa çok net bir müdahale yok ama topa müdahalesi var mı var. Tabanının altıyla Osayi müdahale ediyor topa. Hakem kararını desteklerim. Osayi'nin gelişi, sağ dizini kaldırması, rakibini bozması... Ben penaltıya daha yakınım. Bazen 'mor penaltı' derler, penaltıya daha yakın... Bu kesin penaltı olarak oy kullanmıyorum ama penaltıya daha yakınım."

28. dakikada Osayi'nin çevirdiği topta Yunus Emre'nin müdahalesinde penaltı gerekir mi?

Deniz Çoban: Yunus Emre'nin kolları doğal konumda değil. Vücudunu genişletti mi, evet. Dışarı doğru açtı. Bahattin Şimşek de kendini ele veriyor, ne yaptığını söylüyor. O doğal konum değil. Topun geçişini engelledi. Açık bir penaltı, tartışmam bile. Futbolda böyle bir doğal konum yok.

Bahattin Duran: Böyle bir duruş yok. Bu duruşta kasıt var. Bu pozisyon penaltı. Kollar doğal konumda değil. Bahattin Şimşek, pozisyonu anlatırken de kendini ele veriyor.

Bülent Yıldırım: Bu pozisyon net penaltı. VAR'ın müdahale etmesi gerekir. Kanıt da var. Kollarıyla topu bilerek kesti.