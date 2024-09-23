Eski milli basketbolcu Asım Pars hayatını kaybetti

Eski milli basketbolcu Asım Pars, Bosna Hersek'teki evinde intihar etti.

Eski milli basketbolcu Asım Pars hayatını kaybetti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2024 - 15:34

Eski milli basketbolcumuz Asım Pars, 48 yaşında hayata veda etti.

Bosna Hersek'in Tuzla kantonu Tojsici mahallesinde bulunan aile evinde cansız bedenine ulaşılan Asım Pars'ın intihar ettiği ortaya çıktı.

Tuzla Kantonu İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.40 civarında Kalesija Polis Karakolu, ASım'ın Tojsici'de bulunan evinde intihar ettiğine dair bir ihbar aldı. Polis memurları, Asım'ın kendini asarak intihar ettiğini doğruladı." denildi ve intiharın nedeninin daha sonra belirleneceği bildirildi.

Milli forma ile EuroBasket 2001'de final oynayan Asım Pars, Türkiye'de Galatasaray, Tuborg, Ülkerspor, Tofaş, Fenerbahçe, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Mersin ve Erdemirspor formalarını da giydi.


Etiketler: #asım pars #basketbol

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