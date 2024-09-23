Eski milli basketbolcu Asım Pars kimdir? Asım Pars neden öldü?
Eski basketbolcu ve Türk milli takımı oyuncusu Asım Paščanović Pars, Kalesija belediyesine bağlı Tojšići'deki aile evinde ölü bulundu. Peki, Eski milli basketbolcu Asım Pars kimdir? Asım Pars neden öldü?
Eski Milli oyunculardan Asım Pars, Bosna’daki evinde ölü bulundu. 2001 yılında 12 Dev Adam olarak adlandırılan A Milli Takımının da bir parçası olan Asım Pars, 48 yaşındaydı. Peki, Eski milli basketbolcu Asım Pars kimdir? Asım Pars neden öldü?
ASIM PARS KİMDİR?
Türk vatandaşlığına geçerek soyadını Pars olarak değiştiren Pašcanovic, 1976 yılında Tuzla'da doğdu. Merkezi pozisyonda oynadı.
Okula gittiği Sloboda'da antrenmanlara başladı ve o zamanki genç takımla eski Yugoslavya'nın şampiyonu oldu.
Türkiye'de önce Galatasaray'da, ardından Ülkerspor'da, Tofaş'ta, Fenerbahce'de, Efes Pilsen'de, Türk Telekom'da, Pınar Karşıyaki'de, Erdemir'de forma giydi.
Bu arada Pars, Dinamo Moskova ve Lokomotiv Rostov'da birkaç sezon forma giydi.
Türk milli takımıyla İstanbul'daki 2001 Eurobasket'te gümüş madalya kazandı.
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