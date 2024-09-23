Tomris Giritlioğlu kimdir, kaç yaşında? Tomris Giritlioğlu neden öldü?
Asi, Bu Kalp Seni Unutur mu, Aşka Sürgün gibi yapımların yapımcılığını üstlenen Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti. Peki, Tomris Giritlioğlu kimdir, kaç yaşında? Tomris Giritlioğlu neden öldü?
Ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu, hayatını kaybetti. Peki, Tomris Giritlioğlu kimdir, kaç yaşında? Tomris Giritlioğlu neden öldü?
TOMRİS GİRİTLİOĞLU KİMDİR?
Tomris Giritlioğlu, 1957 yılında Konya'nın Kadınhanı ilçesinde doğdu. Hataylı bir ailenin çocuğudur. Babası o sırada Kadınhanı'nda hakimlik yapan Ali Arcak, annesi Sakine Arcak (Günaydın) idi. Çocukluğunun ilk yılları Adana'da geçti. İlkokul 3. sınıftan sonra eğitim hayatına TED Ankara Koleji'ne devam etti. Yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı.
Üniversite yıllarında ‘sıkı bir devrimci’ olarak tanındı. Üniversite öğrencisi iken sinema yönetmeni olmaya karar verdi.Üniversiteden mezun olduktan sonra TRT'de çevirmen olarak çalışmaya başladı.
TRT'de bir süre Çocuk Programları ile Eğitim Kültür Bölümleri'nde asistanlık yaptıktan sonra Belgesel Programlar Müdürlüğü'ne geçti. "Tabletten Belgesele" ve "Beyoğlu" adlı iki belgesel film çekti. 1988'de TRT'nin Drama Bölümü'ne geçti ve 1989'da ilk filmi Kantodan Tangoya yı çekti.
İlk uzun metrajlı filmi Suyun Öte Yanı'nı 1991'de çekti. Film, 11. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü ile En İyi Yönetmen Ödülü'ne, 4. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi İkinci Film ödülüne değer görüldü. 1994'te Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Yaz Yağmuru adlı öyküsünü aynı adla sinemaya uyarladı. Mehmet Eroğlu'nun Yarım Kalan Yürüyüş romanından uyarladığı 80. Adım (1995), 8. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Seçiciler Kurulu Özel Ödülü'nü ve 15. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Ulusal Film Yarışması'nda En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini aldı.
1999 yılında yönetmenliğini yaptığı Salkım Hanımın Taneleri adlı film ile üne kavuştu. Film, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülünü; Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü'nü aldı.
2002'de TRT'den emekli olan Giritlioğlu, Salkım Hanım'ın Taneleri filminin devamı niteliğindeki Güz Sancısı filmini 2008'de tamamladı.
Sanatçı, emekli olduktan sonra özel televizyonlar için dizi film projeleri üretmeye başladı. Dizilerin kiminde yapımcı kiminde ise proje tasarımcısı olarak görev aldı. Türkiye'de 'dönem dizisi' akımını başlatan kişi oldu ve ‘Kuruşun Yarası’ ‘Çemberimde Gül Oya’, ‘Ihlamurlar Altında’‘Hatırla Sevgili’, ‘Karayılan’, ‘Asi’, ‘Gönülçelen’, ‘Kasaba’, ‘Bu Kalp Seni Unutur mu?’, ‘Her Şeye Rağmen’ ürettiği yapımlardandır.
TOMRİS GİRİTLİOĞLU'NUN ÖZEL YAŞAMI
1977'de TRT Haber Dairesi Başkanı Aycan Giritlioğlu ile evlendi. 1980'de oğlu Ilgaz dünyaya geldi. Çift 1999 yılında boşandı.
TOMRİS GİRİTLİOĞLU'NUN FİLM VE DİZİLERİ
Yönetmen olarak
1989: Kantodan Tangoya
1991: Suyun Öte Yanı
1993: Yaz Yağmuru
1996: 80. Adım
1997: Kördüğüm
1999: Salkım Hanımın Taneleri
2008: Güz Sancısı
Senarist olarak
1989: Kantodan Tangoya
1993: Yaz Yağmuru
Yapımcı olarak
2002: Aşk Meydan Savaşı
2005-2006: Aşka Sürgün
2006: Esir Kalpler
2007-2009: Asi
2009-2010: Bu Kalp Seni Unutur mu?
2009-2010: Kasaba
TOMRİS GİRİTLİOĞLU NEDEN ÖLDÜ?
Bir süredir kanser tedavisi gören Tomris Giritlioğlu 67 yaşında hayatını kaybetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzde 60 zam geldi: Bugünden itibaren geçerli olacak
- Yavaş'ın yanıtı sonrası istifa etti!
- Gençlerin en sevdiği 10 siyasetçi belli oldu
- 3 uzman görevlendirildi, DNA örneği arandı
- AKP'lilerin 'mangal' keyfine tepki yağdı
- ‘Uzun yıllar İstanbulumuzda sürsün’
- Asker kaçaklarını da kapsıyor
- Arda Turan'dan maç sonunda tepki!
- 'İsrail dehşetten ölecek'
- 'İmamoğlu' hareketliliği: CHP olağanüstü toplanacak