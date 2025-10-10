Eski öğrencisi, Jose Mourinho'nun attığı mesajları ifşa etti: 'Her gece 'Lütfen git' mesajı gönderiyordu'

Inter forması giyen Henrikh Mkhitaryan, Manchester United döneminde teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho'yla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 36 yaşındaki futbolcu, Portekizli çalıştırıcıyla yaşadığı sorunları itiraf etti.

Footmercato'nun Henrikh Mkhitaryan'ın otobiyografisine dayandırdığı habere göre, Jose Mourinho ile Ermeni futbolcu, soyunma odasında ciddi tartışmalar yaşadı. Bu tartışmalardan birinde Henrikh Mkhitaryan ve Mourinho arasında gerilim iyice yükseldi. Mkhitaryan, deneyimli çalıştırıcının bu tartışmada kendisine hakaretler savurduktan sonra, "Defol git buradan, seni bir daha asla görmek istemiyorum" dediğini belirtti.

"LÜTFEN GİT"

Inter'in yıldızı, "Antrenman sırasında teknik direktör benimle konuşmadı, sessiz kaldı. Ama her gece WhatsApp üzerinden bana 'Miki, lütfen git' mesajı gönderiyordu" ifadelerini kullandı. Mkhitaryan kendisinin ise Jose Mourinho'ya "Doğru takımı bulursam giderim, yoksa yaza kadar beklerim" cevabını verdiği ifade etti.

36 yaşındaki futbolcu, Mourinho'nun kendisine ilerleyen aylarda sık sık "Miki, lütfen git ki Alexis Sanchez'i transfer edebileyim." mesajını attığı aktardı. Tecrübeli futbolcu, Mourinho'ya çıkışarak, "Seni memnun etmek için gitmiyorum ve lütfen bana yazmayı bırak. İstersen Mino (vefat etmiş eski menajeri Raiola) ile konuş" dediğini aktardı.