Eski takımından Barış Alper Yılmaz açıklaması: 'Bizi arayan olmadı'

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın olası transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"BİZİ ARAYAN OLMADI"

Tahiroğlu, oyuncunun satışından yüzde 20 pay hakları olduğunu belirterek, "Galatasaray'dan bizi arayan olmadı. Barış için yüzde 20 payı tabii ki almak isteriz. Galatasaray, Barış Alper'i çok iyi rakamlara satsın. Barış'ın attığı her gol, oynadığı her maç Türkiye için de, bizim için de çok önemli" dedi.

"OLMAYAN BİR ŞEYİN PAZARLIĞI OLMAZ"

Sürecin şu an için resmi boyuta taşınmadığını vurgulayan Tahiroğlu, "Bana rakam soruyorlar ama olmayan bir şeyin pazarlığı olmaz. Galatasaray'dan bana herhangi bir teklif gelmedi. Gelirse bu durum konuşulur" ifadelerini kullandı.