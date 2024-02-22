Eski Trabzonsporlu Ibrahim Yattara gençleri kırmadı: Sahnede kolbastı oynadı!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un eski futbolcusu Ibrahim Yattara, katıldığı bir etkinlikte gençlerin isteğini kırmayarak kolbastı oynadı.

İHA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 13:51
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İstanbul'daki bir belediyenin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, futbolun unutulmaz isimleri Oktay Derelioğlu, Evren Turhan ve İbrahim Yattara, sporsever gençlerle bir araya geldi. Programda, eski futbolcular futbol kariyerleri, hatıraları ve spor dünyasına dair deneyimlerini paylaştı.

Türk futbolunun efsane isimleri sporsever gençler ile buluştu. İstanbul'daki bir kültür merkezinde gerçekleşen programda, eski futbolculardan Beşiktaşlı Oktay Derelioğlu, Galatasaraylı Evren Turhan ve Trabzonsporlu Ibrahim Yattara futbol kariyerleri, hatıraları ve spor dünyasına dair deneyimlerini paylaştı.

Programda futbolcular, samimi ve eğlenceli tavırlarıyla dikkat çekti. Ayrıca futbolcular, gençlerin Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Türk futboluyla ilgili sorularını cevapladı.

İBRAHİM YATTARA’DAN SÜRPRİZ KOLBASTI PERFORMANSI

Programın en renkli anlarından biri de İbrahim Yattara’nın bir genç sporseverin isteğini kırmayarak kolbastı oynaması oldu.

Yattara, bir sonraki etkinlikte gençlerle futbol oynamak istediğini belirterek, “Beni yabancı zannetmeyin, ben Türk’üm zaten. Bir dahaki programda sizinle top oynamak istiyorum” dedi.

Yattara’nın bu sözleri ve kolbastı performansı salonda büyük alkış aldı.


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