Eskişehirspor, TFF 3. Lig'e düştü
TFF 2. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'un ligin bitimine üç hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Kırmızı-siyahlılar yeni sezonda 3. Lig'de mücadele edecek.
Mücadelesini TFF 2. Lig'de sürdüren Eskişehirspor yeni sezonda 3. Lig'de yer alacak.
2. Lig Beyaz Grup'ta sahasında Uşakspor ile 1-1 berabere kalan Eskişehirspor'un bitime üç hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
18 takımın mücadele ettiği ligde 22 puanla son sırada yer alan Kırmızı Şimşekler gelecek sezon 3. Lig'de mücadele edecek.
2015-16 sezonunda Süper Lig'e veda eden Eskişehirspor geçen sezona kadar TFF 1. Lig'de yarışıyordu. Es-Es geçen sezonun sonunda 1. Lig'e, bu sezon da 2. Lig'e veda etti.
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