Eskişehirspor, TFF 3. Lig'e düştü

10 Nisan 2022 Pazar, 17:56

Mücadelesini TFF 2. Lig'de sürdüren Eskişehirspor yeni sezonda 3. Lig'de yer alacak.

2. Lig Beyaz Grup'ta sahasında Uşakspor ile 1-1 berabere kalan Eskişehirspor'un bitime üç hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

18 takımın mücadele ettiği ligde 22 puanla son sırada yer alan Kırmızı Şimşekler gelecek sezon 3. Lig'de mücadele edecek.

2015-16 sezonunda Süper Lig'e veda eden Eskişehirspor geçen sezona kadar TFF 1. Lig'de yarışıyordu. Es-Es geçen sezonun sonunda 1. Lig'e, bu sezon da 2. Lig'e veda etti.