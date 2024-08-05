Esra Yıldız Kahraman'dan itiraf: 'Ben inanmazken eşim bana inandı'

Yayınlanma: 05.08.2024 - 12:20

Güncelleme: 05.08.2024 - 12:20

South Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57 kg çeyrek finalinde Brezilya'dan Jucielen Cerqueira Romeu ile karşılaştı.

Rakibini 4-1 mağlup eden Esra Yıldız Kahraman yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Çok zor geçen mücadelenin ilk raundunu alan Esra, ikinci raundu kaybetti. Ancak son rauntta rakibine göre daha üstün bir performans ortaya koyan sporcumuz, mücadeleden yarı final biletiyle ayrıldı ve bronz madalyayı garantiledi.

"2 SENE ÖNCE BOKSU BIRAKMIŞTIM"

Karşılaşma sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Esra Yıldız Kahraman, çok zor günlerden geçerek buraya geldiğini söyledi.

Eşinin bu dönemde kendisine büyük destek verdiğini belirten Esra, duygularını ve hikayesini şöyle anlattı:

"Zor bir maçtı. İlk raundu aldıktan sonra ikinciyi kaybettim. Son raunt zor geçti ama çok mücadele ettim ve yarı finale yükseldim. Hem fiziksel, hem psikolojik olarak zor bir maçtı. Bu anın hayalini iki senedir yaşıyorum. Dün de bu konuşmayı yapabilmek için gerçekten uyumadım. 2 sene önce boksu bırakmıştım. Bazı zorluklar yaşadım.

"BEN İNANMAZKEN EŞİM BANA İNANDI"



Eşimle bugünlerin hayalini kurdum. Eşime konuşmuş, ona ağlamıştım. Bana demişti ki Esra kendine güven. Sonra bana kendine güven dedi, beni aynaya kaldırıp, götürdü. Kendine bak dedi. Sen kendine inanmazsan kimse sana inanmaz dedi. Ben inanmazken eşim bana inandı. Onunla bu yüzden çok kavgalar ettik. O yüzden ona çok teşekkür ediyorum. O olmasaydı ben burada olamazdım. Bu bir ekip işi. Beni tanıyan tanımayan, ekran başında dua eden herkese teşekkür ediyorum. Buradan şampiyon dönmek istiyorum. Çok mutluyum. Hepinizi çok seviyorum."