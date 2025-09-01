Cumhuriyet Gazetesi Logo
Estonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Estonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

1.09.2025 09:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Estonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Estonya ile karşılaşacak. Mücadele TSİ saat 14.45'te başlayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında Estonya ile karşı karşıya gelecek.

ESTONYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, saat 14.45'te başlayacak. 

ESTONYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Grupta 3'te 3 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye, ilk sırada yer alıyor. Bir galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan Estonya ise 4. basamakta bulunuyor.

A Grubu'ndaki diğer müsabakalarda saat 18.00'de Portekiz ile Letonya karşı karşıya gelecek. Son 16 turuna adını yazdıran ikinci sıradaki Sırbistan ise saat 21.15'te Çekya ile mücadele edecek.

İlgili Konular: #estonya #12 dev adam #EuroBasket 2025

İlgili Haberler

Alperen Şengün yıldızlaştı... 12 Dev Adam, Çekya'yı devirip 2'de 2 yaptı!
Alperen Şengün yıldızlaştı... 12 Dev Adam, Çekya'yı devirip 2'de 2 yaptı! 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım, Çekya'yı 92-78 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini aldı.
Shane Larkin 12 Dev Adam'ın hedefini açıkladı: 'Herkesin motivasyonu madalya'
Shane Larkin 12 Dev Adam'ın hedefini açıkladı: 'Herkesin motivasyonu madalya' Milli basketbolcu Shane Larkin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Larkin, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) iyi mücadele etmeleri halinde madalya kazanma şanslarının çok yüksek olduğunu belirtti.
Portekiz'i 41 sayı farkla devirdik... 12 Dev Adam, Eurobasket 2025'te son 16 turunu garantiledi!
Portekiz'i 41 sayı farkla devirdik... 12 Dev Adam, Eurobasket 2025'te son 16 turunu garantiledi! 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Portekiz'i 95-54 yenerek 3'te 3 yapan Türkiye, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.