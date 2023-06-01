eSüper Lig'de şampiyon Galatasaray

Yayınlanma: 01.06.2023 - 14:03

Güncelleme: 01.06.2023 - 14:08

Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenlediği ve Süper Lig takımlarının yer aldığı Türk Telekom eSüper Lig’in ilk sezonu tamamlandı.

İLK RESMİ SÜPERLİG KUPASI

ESA Arena’da düzenlenen Büyük Final'de kazanan Galatasaray oldu. Rakibi Trabzonspor’u Büyük Final’de 3-1, Reset Bracket’ta 3-2’lik skorla yenen Galatasaray, Türkiye’de düzenlenen ilk resmi eSüper Lig’in ilk kupasını kaldıran takım oldu. Galatasaray’ın oyuncusu Kaan Tüzün, eSüper Lig kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Stratejik ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İdil Karademirlidağ Suher’in elinden aldı.

Suher törende yaptığı açıklamada, “Kulüplerimiz eSüper Lig’in kurulmasıyla ile birlikte ekonomik olarak da büyük bir hacme sahip olan eFutbol’dan önemli gelirler elde edecek duruma gelecek” dedi.

“FEDERASYON OLARAK TÜRKİYE’DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Prof. Dr. Suher sözlerine şöyle devam etti:

“Federasyon olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, eFutbol’da dünyanın 20 resmi liginden biri olarak bu alanda varlık göstermek bizler için gurur verici. Bugün de büyük bir heyecana sahne olan Büyük Final sonunda ligimizin ilk şampiyonu belli oldu. Şampiyon takımımızı, sporcularımızı, antrenör ve yöneticilerini canı gönülden kutluyorum. Federasyon olarak temennimiz eSüper Lig’de bu heyecan ve rekabetin her sezon katlanarak büyümesi ve ligimizin dünyanın en önemli eFutbol Ligi haline gelmesidir. Her sezon daha güçlü, daha heyecanlı, izleyici sayısını katlayarak artıran bir lig haline gelecek olan eSüper Lig’le birlikte kulüplerimiz de büyük bir ekonomik hacme sahip eFutbol’dan önemli gelirler elde edecek duruma gelecektir.”

“REKABETÇİ ORTAM ULUSLARARASI BAŞARIYI DA GETİRİYOR"

Prof. Dr. Suher, “Devam eden ve rekabetçi ortam uluslararası başarıyı da getiriyor. Bugün şampiyon olan takımımız ve ligimizin ikincisi FIFA Global Series’de ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. İki takımımıza da şimdiden Global Series’de başarılar diliyorum ve önemli başarılar elde edeceklerine yürekten inanıyorum” diye konuştu.

“GELECEK SEZON DAHA GÜÇLÜ, DAHA HEYECANLI VE DAHA REKABETÇİ BİR LİG İZLEYECEĞİZ”

Büyük hedeflere ulaşmak için doğru ve güçlü iş birlikleri kurmanın büyük önem taşıdığını kaydeden Prof. Dr. Suher, "Önümüzdeki sezon eSüper Ligimizi 20 takımla kasım ayında başlatacağız. Çalışmalarımıza şimdiden başladık. Gelecek sezon eFutbol severler daha güçlü, daha rekabetçi bir lig ile büyük heyecanın parçası olma şansını yakalayacaklar. Takımlarımıza, eFutbol takımlarının sorumlularına, oyuncularına ve bu projede TFF ile organizasyona büyük emek veren Kulüpler Birliği Vakfı’na ayrıca teşekkür ediyoruz. Ortaya koyduğu ilerici vizyon ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Futbol Federasyonumuzun değerli Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye de tüm eSüper Lig ailesi adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

FİNALİSTLER FIFA GLOBAL SERIES’DE TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de ilk kez bu yıl resmi olarak düzenlenen eSüper Lig’in şampiyonu Galatasaray, 200 bin TL ödülün sahibi oldu. Dünyanın en popüler video futbol oyunu olan FIFA serisinin en son versiyonu FIFA 23 üzerinden oynanan eSüper Lig, 20 resmi ligden biri olurken, finalistler FIFA Global Series’de Türkiye’yi temsil etme hakkı da kazandı.