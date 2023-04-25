eSüper Lig'in isim sponsoru Türk Telekom oldu

Yayınlanma: 25.04.2023 - 15:30

Güncelleme: 25.04.2023 - 15:30

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın yanı sıra eSpor oyuncuları katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig'in heyecanını dijital ortama da taşıdıklarını belirterek, "Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Süper Lig kulüplerimizin eFutbol takımlarından oluşan eSüper Lig'i kurduk. Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor kulüplerimiz dışındaki 17 kulübümüzün takımlarının mücadele ettiği Türkiye'nin ilk eSüper Lig'i 15 Mart'ta oynanan ilk hafta karşılaşmaları ile başladı. FIFA serisinin en son versiyonu FIFA 23 üzerinden oynanan 20 resmi ligden biri oldu. Kurduğumuz eSüper Lig ile kulüplerimiz de büyük bir ekonomik hacme sahip olan eSpor’dan önemli gelirler elde edecek duruma gelecek. Federasyon olarak nasıl ki hem erkek hem de kadın futbolunda sürdürülebilir başarılar elde etmeyi hedefliyoruz eFutbol alanında da amacımız; hem Milli Takımımızın hem de kulüp takımlarımızın bu kategoride elit ülkeler arasında yer almasını sağlamak olacaktır" diye konuştu.

"FEDERASYON OLARAK ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Dijitalleşmeyi ve teknolojiyi futbolun yararına kullandıklarına dikkati çeken Büyükekşi, "Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesi olarak özellikle dijital alandaki yenilikler ve gelişmeler bizi de çok yakından ilgilendiriyor. Bu kapsamda çağımızın en çok ve en hızlı gelişme gösteren spor dalı olan eFutbolu, federasyon olarak çok önemsiyoruz. eFutbol dünyada her geçen gün sayısı artan milyonlarca oyuncu ve izleyici kitlesine ulaşan bir spor dalı haline gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.

eFutbolun aynı zamanda ekonomik olarak da büyük bir hacme sahip olduğuna işaret eden Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Verilere baktığımız da 2022 yılında dünyada 1,1 milyar PC oyuncusu ve 611 milyon konsol oyuncusu bulunuyor. Yine aynı yıl verileri baz alındığında dünyada PC ve konsol pazar büyüklüğü 92,3 milyar dolar. Bu pazar harcamalarının 38,2 milyar doları PC oyuncuları harcamalarını yansıtırken, konsollarda 51,8 milyar dolarlık bir harcama mevcut. Ülkemizin de yer aldığı Avrupa pazarı 24,3 milyar dolar ile dünya oyun piyasasının yüzde 26’sını oluşturuyor. Ülkemizde ise 2022 itibarıyla oyuncu sayısı 42 milyonun üzerine çıkmış durumda. Toplam oyuncu hasılatı ise mobil, PC ve konsol olmak üzere 1,2 milyar dolar civarında."

eSüper Lig'in izleyici sayısının her hafta arttığını vurgulayan Büyükekşi, "eSüper Lig'de normal sezon 13 Mayıs tarihinde son bulacak. Ligimizi ilk 4 sırada bitiren takımlar 30-31 Mayıs tarihlerinde yapılacak Büyük Final Etkinliği'ne kalırken, 5 ve 12. arasında bitiren 8 takım ise 23-24 Mayıs tarihinde oynanacak play-off'larda Büyük Finale kalmaya hak kazanacak 4 takımdan biri olmak için mücadele edecek. Öte yandan ligimizin şampiyonu ve ikincisi, 13-14 Haziran tarihlerinde oynanacak FIFA 23 Global Series play-in organizasyonuna katılmaya hak kazanacak" şeklinde konuştu.

Türk Telekom ile yapılan iş birliğinin eSüper Lig'i daha güçlü hale getireceğini anlatan Büyükekşi, "Türk Telekom, eSüper Lig’in, nisan-mayıs 2023 ve kasım-mayıs 2024 sezonlarında isim sponsoru olacak ve televizyon platformu olan Tivibu'daki Tivibuspor kanallarından eSüper Lig maç yayınlarını gerçekleştirecek. Ayrıca Türk Telekom, iş birliğimiz süresince hem nakdi ve hem de tanıtım ve altyapı desteği sağlayacak. eSüper Lig'i daha güçlü hale getireceğiz. İki güçlü markanın bu iş birliğinin eSüper Ligimizin daha hızlı gelişmesine büyük etki sağlayacağı inancındayım" değerlendirmesinde bulundu.

"ÜLKEMİZİN TEMSİL EDİLMESİNİ DE SAĞLIYOR OLACAK"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ise yenilikçi bir çalışmaya imza attıklarını belirterek, "Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığımız anlaşma, dünyada hızla gelişen ve ülkemizde de çok büyük bir ilgiyle takip edilen eFutbolu ileriye taşımak açısından son derece kıymetli. Türk Telekom olarak, teknoloji ve dijital dönüşümdeki bilgi birikimimiz ile değer üreten anlayışımızla eSpor dünyasının beklentilerine ve ihtiyaçlarına katkı sağlayacak ürün ve hizmetler geliştirirken, ekosistemi büyütecek ve geliştirecek iş birliklerini hayata geçirmek bizi mutlu ediyor. Bugüne kadar binden fazla popüler PC ve mobil oyununu oyunseverler ile buluşturduğumuz dijital oyun platformumuz Playstore ile çeşitli paketleri dünya ile aynı anda, uygun fiyat ve ödeme seçenekleri ile sunuyoruz" diye konuştu.

"Geçtiğimiz sene hayata geçirdiğimiz GAMEON markamız ile oyun ekosistemini 360 derece sahipleniyor; oyun dünyasına yönelik turnuvalardan internet kampanyalarına kadar birçok fırsatı bu çatı altında bir araya getiriyoruz." diyen Önal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijitalleşmenin her geçen gün önem kazandığı günümüzde Türkiye’nin dijitalleşmesi vizyonumuz kapsamında ülkemizin dört bir yanındaki fiber yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 2022 yıl sonu itibarıyla fiber ağımız 403 bin kilometreye ulaşırken, 81 ilimizde kullanıcılarımıza yüksek hızlı internet paketleri sunuyoruz. Bu kapsamda Espor ve oyunseverler için de onların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek, bir evren oluşturduk. Yıllardır sporu her alanda destekleyen bir marka olarak, VAR, Akıllı Stadyum Projeleri, taraftar paketleri ile ses getiren ilklere de imza attık. Ülkemizde bu yıl ilk kez düzenlenen eSüper Lig ile biz de bir kez daha bir ilkin gerçekleşmesinde rol alıyoruz. Taraftarlarına büyük bir heyecan yaşattığına inandığımız, TFF’nin düzenlediği ve Spor Toto Süper Lig takımlarımızın yer aldığı eSüper Lig’inin isim sponsoru ve yayıncısı olduk. Birçok yeniliği izleyicilerle tanıştırdığımız TV platformumuz Tivibu ile Türk Telekom eSüper Lig’in resmi yayıncısı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Spor kanallarımız Tivibuspor ile birbirinden heyecanlı eFutbol karşılaşmalarını spor yayıncılığı alanındaki deneyimimizle ekranlara taşıyarak, sporseverle buluşturacağız. Bu süreçte başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Türk Telekom eSüper Lig’de mücadele eden takımlara başarılar diliyoruz."

Sporun gelişimi ve geniş kitlelere yayılımı için uzun yıllardır farklı dallarda sundukları desteği eSpor ekosisteminin gelişimi için de sunuyor olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Önal, "Bu işbirliğiyle ilgili olarak futbolumuzun çatı kuruluşu TFF ile omuz omuza olmak da bize ayrıca gurur veriyor. Türkiye'nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak bu alandaki vizyonumuzu sağlıktan eğitime, kültürden spora pek çok alanda yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Hem spora hem spor endüstrisine hem sporcuya olan desteklerimiz devam etti. Dijital deneyimin önemli bir parçası olan oyun ekosisteminde de sektörün gelişimine katkı sunacak olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Futbola olan ilgiyi düşündüğümüzde FIFA içinde Süper Lig takımlarıyla etkileşim sunan eSpor Ligi'nin destekçisi olmak bizim için çok kıymetli. Desteklerimizi taraftarın da işin içinde olduğu, büyük bir heyecana sebep olacak eSüper Lig'e aktarmaktan dolayı mutluluk içindeyiz" ifadelerini kullandı.

İLK KEZ RESMİ OLARAK BU YIL DÜZENLENECEK

Maçların Tivibuspor'dan canlı olarak yayınlanacağını vurgulayan Önal, şunları kaydetti:

"Süper Lig'de mücadele eden 17 takımın yer aldığı bir lig. İlk kez resmi olarak bu yıl düzenlenmeye başlıyor. Mayıs ayında oynanacak büyük finalle bu sezonun şampiyonu belli olacak. Biz de ilk kez düzenlenen etkinliğin ilk sponsoruyuz. Türk Telekom eSüper Lig dünyada da ülkemizin temsil edilmesini de sağlıyor olacak. Türk Telekom eSüper Lig 20 resmi ligden biri olacak bu süreçte. Maçların sonunda finale kalan takımlar FIFA Global Series'de de Türkiye'yi temsil etmek imkanına sahip olacak. Türk Telekom olarak Türk Telekom eSüper Lig'in 2 sezon boyunca isim sponsoru ve resmi yayıncısı oluyoruz. Sadece isim sponsoru olmakla kalmayıp espor yayıncılığının ana adresi olarak konumlandırdığımız Tivibu'da da ilk kez eSüper Lig izleyicilerimizle buluşmuş olacak. Aynı zamanda eSüper Lig'de mücadele eden takımların oyuncularının yüksek hızlı internete kavuşması noktasında da altyapı destekçisi olacağız. 17 takımın yer aldığı Türk Telekom eSüper Lig'indeki heyecanlı müsabakalar Tivibuspor kanalında canlı yayınlanacak. Türkiye'nin dijitalleşmesinin lider kurumu olarak sporda teknolojik gelişimin de mimarı olmayı ve eSüper Lig'le yeni bir soluk kazandırmayı kendimize gurur verici tablo olarak görüyoruz."

Toplantının sonunda Büyükekşi, Önal'a 10 numaralı milli takım forması hediye ederken, eSporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.