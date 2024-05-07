EURO 2012: İspanya finalde İtalya'yı bozguna uğrattı

Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:31

Güncelleme: 07.05.2024 - 11:31

Gruplardan çıkmayı gelenek haline getiren Çekya ile birlikte son turnuvaların favori takımı Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya, Yunanistan ve İngiltere - İtalya ikilisi son 8'e kalmayı başardı.

Son dönemlerdeki en zorlu çeyrek final eşleşmelerinde Çekya - Portekiz düellosundan Portekiz galip ayrıldı. İspanya - Fransa mücadelesinin galibi son şampiyon İspanya oldu. Almanya, Yunanistan'ı geçerken, İtalya penaltı atışlarıyla İngiltere'yi saf dışı bıraktı.

ALMANYA - İTALYA İZ BIRAKTI

Yarı final eşleşmeleri de final dozundaydı adeta. Portekiz - İspanya mücadelesinde penaltı atışları sonunda final bileti alan taraf Boğalar oldu. Almanya ile İtalya eşleşmesi final niteliğinde geçti. Çizme ekibi Panzerler'e 2-1 üstünlük kurarak, finalde İspanya'nın rakibi oldu.

Bu turnuva İtalya'nın ve Mario Balotelli'nin turnuvasıydı. Kariyerinin en iyi organizasyonunu geçiren Balotelli, 20 ve 36'da iki kez sahne aldığı mücadelenin ilk yarı skorunu 2-0 İtalya lehine ilan etti. Panzerler ancak 90+2'de Mesut Özil'in penaltısıyla umutlansa da İtalya final biletini aldı.

FİNALDE BÜYÜK FARK

Kiev Olimpiyat Stadyumu'ndaki final, son yıllarda bir takımın diğerine çok net üstünlük kurduğu 90 dakikalardan oldu. İtalya'da Prandelli'nin planları işlemedi. De La Fuente, aşılmaz denen İtalya savunmasını çözmüştü. 14'te David Silva, 41'de Alba, 84'te Torres ve 88'de Mata, İspanya'ya bir büyük zafer, İtalya'ya ise aynı boyutta bir hezimet yaşatıyordu.

İBRAHİMOVİÇ FARKI

Turnuvanın en iyi oyuncusu Andres Iniesta seçilirken, yine İspanya'dan Fernando Torres 3 gol ile altın ayakkabı sahibi oldu. Turnuvanın 23 kişilik karma kadrosuna seçilen en dikkat çekici isim Zlatan İbrahimoviç oldu. İsveçli süperstar, grup aşamasında elenen ülkelerden kadroya dahil edilen tek futbolcu oldu.