EURO 2024'e geri sayım sürüyor: İşte şampiyona tarihinin golcüleri!

Avrupa Şampiyonaları'nın en golcü ismi yaşayan bir efsane; Cristiano Ronaldo. Bugüne dek finallerde 14 gol atan Portekizli süperstar, EURO2024'te rekorunu geliştirerek, 9 gollü Platini ve 7'şer gollü Madsen, Griezmann ve Shearer ile arayı açmak amacında.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 14:24
EURO 2024'e geri sayım sürüyor: İşte şampiyona tarihinin golcüleri!
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Avrupa Şampiyonası'nın en skorer oyuncuları listesinde her biri ayrı birer efsane olan birçok yıldız yer alıyor. Zirvedeki isim ise yaşayan bir efsane konumunda olan ve Almanya'da da boy gösterecek olan Cristiano Ronaldo. 

GRİEZMANN KARİYERİNE DEVAM EDİYOR

Bugüne dek Portekiz Milli Takımı forması ile katıldığı turnuvalarda tam 14 kez gol sevinci yaşayan Ronaldo, 9 gollü Fransız efsanesi Michel Platini, yine aynı sayıda golü bulunan Danimarkalı Madsen ve aktif futbolculuk yaşamını sürdüren Antoine Griezmann'ın (7 gol) önünde yer alıyor. İngiliz Alan Shearer de 7 kez finallerde ülkesine gol kazandırmış bir başka isim.

SEMİH ŞENTÜRK EN SKORERİMİZ

İngiltere Milli Takımı'ndaki uzun kariyeri sonrası futbola veda eden Wayne Rooney ile birlikte İsveçli Zlatan İbrahimoviç, Hollandalı Van Nistelrooy, Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'nden Ponedelnik, İspanyol Alvaro Morata, Belçikalı Romelu Lukaku, Fransız Thierry Henry, Hollandalı Patrick Kluivert, Portekizli Nuno Gomes 6'şar golle sıralamada yer buluyor.

A Milli Takımımız adına Avrupa Şampiyonaları'nda en fazla gol sevinci yaşayan isim 3 kez ağları sarsan Semih Şentürk.


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