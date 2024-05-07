EURO 2016: Portekiz tarihinde bir ilki yaşadı!

Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:37

Güncelleme: 07.05.2024 - 11:37

Türkiye, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na yıllar önce aday olmuş, Fransa ve İtalya ile yarışmıştı. Fransa'nın 43, Türkiye'nin 38, İtalya'nın 25 oy aldığı 1. tur sonunda ikinci tura geçilmiş; Fransa 7-6 kazanıp ev sahibi olma hakkı kazanmıştı.

Kaderin bir cilvesi olsa gerek, turnuvaya en iyi 3. kontenjanından katılmaya hak kazandık. Eleme gruplarındaki rakiplerimiz İzlanda ile birlikte iki Ada takımı Kuzey İrlanda ile Galler; Arnavutluk ve Slovakya ilk kez turnuvada boy gösteren ülkeler olmuştu.

İLK KEZ 24 TAKIM

2016'nın en önemli özelliği, turnuvanın ilk kez 24 takıma çıkarılması ve katılım formatının değiştirilmesi olmuştu. Her turnuvada 4 olan grup sayısı, 6'ya çıkmış ve maç sayısı artmıştı. Format gereği, 24 takımın sadece 8'i grup maçları sonunda elenecek, 16 takım ikinci turdan yoluna devam edecekti.

Tükiye adına prim tartışmaları, kamptaki gerilimler, teknik direktör Fatih Terim ile bazı yıldız futbolcular arasındaki tartışmalar ve bir dolu dedikodu futboldan daha fazla ülke gündemini meşgul etmişti.

GRUPTA 3. KALDIK

Hırvatistan, İspanya ve Çekya'nın olduğu grupta sadece Çekya'yı yenip, diğer iki maçı kaybedince 3. sırayı almış ancak en iyi üçüncüler arasına giremeden evimize geri dönmek zorunda kalmıştık.

Grup üçüncüleri sıralamasında Slovakya, İrlanda, Portekiz, Kuzey İrlanda ilk 4 sırayı almış, Arnavutluk ile Ay-Yıldızlılarımız son iki sırada kalarak turnuvadaki macerasını sonlandırmıştı.

GALLER - İZLANDA SÜRPRİZLERİ

Son 16 turundaki 8 mücadelenin ardından Galler ve İzlanda büyük sürprizler gerçekleştirerek çeyrek finale kalmayı başarmış; Polonya, Portekiz, Belçika, Almanya, İtalya ve Fransa son 8'e kalan diğer takımlar olmuştu.

Çeyrek finalde İzlanda, Fransa'ya yenilip peri masalını sonlandırsa da Galler, Belçika'yı 3-1'le devirip tarihin en önemli yürüyüşüne devam etti. Son 4'te Portekiz - Galler, Almanya - Fransa eşleşmeleri yaşandı. Portekiz, turnuva tecrübesiyle Galler'e 'Buraya kadar' diyerek, 2-0'lık üstünlükte 2004'ten sonra bir kez daha final bileti aldı. Almanya - Fransa eşleşmesinde, Horozlar'ın borusu öttü: 2-0.

PORTEKİZ'İN İLK ZAFERİ

75 bin kişilik Saint Denis Stadyumu'nda doğal favori ev sahibi Fransa'ydı. Üstelik, Portekiz'de 25. dakikada Ronaldo sakatlanmıştı ancak 2004'te evinde final kaybetmenin hüznünü yaşayan Portekiz, benzer bir duyguyu Fransa'ya yaşattı. Eder'in tek golü Portekiz'e tarihindeki ilk Avrupa Şampiyonluğu'nu getirdi.

Fransa adına turnuvada iz bırakan oyuncu Antoine Griezmann oldu. Bask asıllı Fransız oyuncu 6 golle açık ara şampiyonanın en skoreri olup, krallık yarışını zirvede bitirdi.