EURO 2020: İtalya, İngiltere'nin hayallerini suya düşürdü!

Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:46

Güncelleme: 07.05.2024 - 11:46

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için şapkadan tavşan çıkardı. Tek ciddi aday ülke konumundaki Türkiye'ye organizasyon verilmediği iddiası ve bu nedenle farklı bir formatla düzenlendiği çok fazla tartışıldı. Ayrıca tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle pandemi tedbirleri çerçevesinde 1 yıllık erteleme yaşandı.

11 FARKLI ÜLKEDE

Şampiyona, Almanya, Azerbaycan, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İskoçya, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya ve Rusya'nın ev sahipliklerinde gerçekleşti.

Finlandiya ve Kuzey Makedonya, şampiyonada ilk kez boy gösteren ülkeler oldu. Türkiye, elemelerde H Grubu'nda ikinci sırayı alarak şampiyonaya katılım gösterdi. Yepyeni bir jenerasyonla, ağırlıklı olarak lejyonerlerden oluşan bir oyuncu grubu ile iki adres; Roma ve Bakü de grup maçlarına çıktık. İtalya ile açılış maçında karşılaşıp, 3-0'lık yenilgiyle sahadan ayrıldık. Bakü'de, önemli bir taraftar desteğiyle hikayenin farklı gelişeceğini umut etmiştik ama olmadı. Galler'e 2-0, İsviçre'ye ise 3-1 kaybettik. Puansız ve tek golle turnuvayla vedalaştık.

YARI FİNALLER VE FİNAL ADA'DA

Avrupa'nın farklı lokasyonlarında oynanan grup ve son 16 turu maçlarının ardından çeyrek finalde Belçika - İtalya, İsviçre - İspanya, Ukrayna - İngiltere, Çekya - Danimarka eşleşmeleri gerçekleşti.

İngiltere, İtalya, İspanya ve Danimarka son 4'e kalan ülkeler oldu. Bu aşamayla birlikte organizasyon da futbolun beşiği İngiltere'ye taşındı.

Daha önce UEFA'nın vaadettiği şekilde yarı final ve final maçları İngiltere'de oynandı. Londra'da bir araya gelen 4 ekipten İtalya ile İspanya kıran kırana bir mücadele oynadı. Normal süresi 1-1 eşitlikle geçilen karşılaşmanın penaltı atışları sonrasında İtalya, 3. Avrupa şampiyonluğunu hedefleyen İspanya'yı 4-2 ile geride bırakıp, finalin oynanacağı Wembley Stadyumu'na rezervasyonunu yaptırdı . Yarı finalin diğer ayağında ev sahibi İngiltere, tarihi Wembley Stadyumu'nda final oynama hakkı kazandı. Adalılar, Danimarka'yı uzatmalar sonunda 2-1'lik skorla geçerek, final oynama hakkı kazandı.

İNGİLTERE ÇOK YAKLAŞSA DA...

Tam 67 bin 713 kişinin tribünde olduğu, modernize edilmiş Wembley Stadyumu'ndaki final beklendiği üzere çok zorlu geçti. Ev sahibi Adalılar henüz 2. dakikada Shaw'ın golüyle öne geçti. İtalyanlar ısrarcı oyunlarının karşılığını 67'de alabildi. Bonucci'nin vuruşu ile skora denge geldi. 90 dakika ve uzatmalar eşitlikle geçildikten sonra nefeslerin tutulduğu penaltı atışlarına geçildi.

GENÇ İNGİLİZLER KAÇIRDI

Hollandalı hakem Björn Kuipers'in penaltı vuruşları öncesi çaldığı her düdükte derin bir sessizlik oluşurken, İtalya turnuva geleneği ve her zamanki soğukkanlılığıyla zafere yürüdü. Gök Mavililer adına Belotti ve Jorginho atışları kaçırsa da, Berardi, Bonucci ve Bernardeschi ağları bulup İtalya'yı kupaya götürdü. İngiltere adına Kane ve Maguire ilk iki penaltıyı gole çevirse de, Adalılar'ın genç yıldızları Rashford, Sancho ve Saka kader anlarında penaltıları gole çeviremedi ve İngiltere'nin yıllar sonra çok yaklaştığı kupaya uzanmasını sağlayamadı. İtalya böylece 1968'de finalde Yugoslavya'yı devirerek elde ettiği kupa zaferi sonrası ikinci zaferine ulaştı. İngiltere ise üstelik evinde çok yaklaştığı ilk Avrupa Şampiyonluğu'nun kıyısından dönmüş oldu.

SCHİCK VE RONALDO

Turnuvada Çek futbolcu Patrick Schick ile Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo 5'er golle zirvenin sahibi oldular.

* Turnuva pandemi nedeniyle 2021 yılında düzenlenmiş olsa da UEFA resmi bilgilendirmelerde organizasyonu EURO 2020 olarak tanımlamaya devam etmektedir.