EURO 2024 maçları hangi kanalda? İşte karşılaşmaların yayın programı...

Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak izleyeceği EURO2024 maçları TRT tarafından yayımlanacak. Türkiye'nin Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmaların TRT 1'den, turnuvadaki diğer mücadelelerin ise TRT'nin diğer kanallarından yayımlanması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 17:27
EURO 2024 maçları hangi kanalda? İşte karşılaşmaların yayın programı...
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EURO 2024 heyecanı, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca futbolseveri ekrana kilitleyecek. Türkiye'de de özellikle 18, 22, 26 Haziran tarihlerinde adeta hayat duracak. Zira A Milli Takımımız, Portekiz, Gürcistan ve Çekya maçlarını bu tarihlerde oynayacak. Ay-Yıldızlılar, ilk karşılaşmasında Play-Off C Grubu'ndan gelen Gürcistan ile oynayacak. Karşılaşma Dortmund şehrinde, Signal Iduna Park'ta oynanacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

18-26 HAZİRAN ARASI 3 MAÇ

Ay-Yıldızlılar gruptaki ikinci maçına ise Portekiz'e karşı çıkacak. Karşılaşma 22 Haziran Cumartesi günü yine Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta oynanacak. Bu mücadelede de TRT 1'den naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek. Gruptaki üçüncü mücadelemiz ise 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'daki Imtech Arena'da oynanacak ve TRT 1 mücadeleyi canlı olarak ekranlara getirecek.

Turnuva boyunca oynanacak diğer karşılaşmalar ise TRT'nin diğer kanallarından ekrana gelecek. TRT SPOR başta olmak üzere TRT kanalları Almanya'daki turnuvada oynanacak her 90 dakikayı naklen ekranlara getirecek. Final mücadelesinin de TRT 1'den naklen yayımlanması planlanıyor.


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