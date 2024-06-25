EURO 2024'e veda etmişlerdi: Sylvinho'dan İspanya açıklaması!

Arnavutluk teknik direktörü Sylvinho kaybettikleri İspanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 09:15
EURO 2024'e veda etmişlerdi: Sylvinho'dan İspanya açıklaması!
Abone Ol google-news

EURO 2024 B Grubu 3. maçında İspanya'ya mağlup olarak elenen Arnavutluk'ta teknik direktör Sylvinho karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Takımıyla oldukça gurur duyduğunu söyleyen Sylvinho şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncularımla ve ülkemle gurur duyuyorum. Bu turnuvaya sadece ikinci kez katılıyoruz. Üç büyük milli takıma karşı mücadele etmeyi başardık. İspanya orta sahada teknik oyunculara ve dışarıda sizi öldürebilecek hızlı oyunculara sahip, süper güçlü bir takım. Son yıllarda İspanya'dan bunu görmemiştik. Gerçekten taktiksel ve hızlılar, geçişlerde çok iyi savunma yapıyorlar. Çok büyük bir takımlar ve her şeyi kazanmaya adaylar."


EURO 2024 haberleri Arnavutluk haberleri İspanya haberleri Sylvinho haberleri

İlgili Haberler

F1 İspanya Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in!

F1 İspanya Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in!
İspanya'ya ceza tehlikesi: Lamine Yamal oynarsa...

İspanya'ya ceza tehlikesi: Lamine Yamal oynarsa...
Arnavutluk veda etti: İspanya güle oynaya son 16 turunda!

Arnavutluk veda etti: İspanya güle oynaya son 16 turunda!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler