EURO 2024'e veda etmişlerdi: Sylvinho'dan İspanya açıklaması!
Arnavutluk teknik direktörü Sylvinho kaybettikleri İspanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.
EURO 2024 B Grubu 3. maçında İspanya'ya mağlup olarak elenen Arnavutluk'ta teknik direktör Sylvinho karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
Takımıyla oldukça gurur duyduğunu söyleyen Sylvinho şu ifadeleri kullandı:
"Oyuncularımla ve ülkemle gurur duyuyorum. Bu turnuvaya sadece ikinci kez katılıyoruz. Üç büyük milli takıma karşı mücadele etmeyi başardık. İspanya orta sahada teknik oyunculara ve dışarıda sizi öldürebilecek hızlı oyunculara sahip, süper güçlü bir takım. Son yıllarda İspanya'dan bunu görmemiştik. Gerçekten taktiksel ve hızlılar, geçişlerde çok iyi savunma yapıyorlar. Çok büyük bir takımlar ve her şeyi kazanmaya adaylar."
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